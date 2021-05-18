斷捨離｜哪類銀包易漏財？　4招銀包整理法紙幣按面額放原因是...

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-18 19:39

銀包斷捨離｜銀包整理、斷捨離，有助提升理財意識，就算不善投資賺錢，先從整理隨身銀包做起，丟掉無謂單據，及不必要的積分卡、會員證等，養成4招簡單整理習慣，善待金錢自然有更清晰的理財觀念，擺脫衝動消費，不再在月尾「見底」時才抱憾不知錢花在哪。

不想衝動購物亂花錢，從整理銀包開始。（selenaleelalee@IG）

台灣整理師末羊子分享，整理房間就是要在意自己的生活，套用在整理銀包上也一樣。她邀請了著有《25歲存到100萬》的作者Shin Li，一同在Youtube頻道上分享銀包整理心得。Shin Li指，養成整理銀包的習慣，有助更清楚自己的消費情況，「你以怎樣的心態對待你的金錢，它就會幫你帶來更多的財富。」因為當你懂得善待金錢，便開始懂得思考如何賺到更多錢。要是對銀包、金錢愛理不理，怎會有賺錢的心思呢？

你是否對銀包、金錢愛理不理的人？先看看你銀包現時的狀態，Shin Li分享5大NG的銀包狀況，都有礙我們快速精準了解自己有多少錢、導致混亂、容易掉錢，及造成不便。

▼▼▼【按圖看】5大NG的銀包狀況，你是其中之一嗎？▼▼▼

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銀包就如金錢的一個家，妥善斷捨離不但令銀包更輕巧，心思整理更可自我減低購物慾，付款前多加三思，避免衝動消費。例如，銀包帶著同樣的總金額，但不同面額紙幣的分配，都會影響消費意慾。

▼▼▼【按圖看】4招銀包整理術減購物慾，如不想自己胡亂花錢，不妨參考做法。▼▼▼

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資料來源：末羊子 dontkjoanne Youtube

▼▼▼【按圖看】橫田真由子建議4招手袋物品斷捨離的方法，嘗試抱著「不帶也無妨」的心態，有助分清甚麼才是重要（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】CELINE 、LV、DIOR等都增添更多春夏顏色。哪一款最長青？哪一款最CP值高？按圖即看「2021年春夏銀包系列推介」（延伸閱讀）▼▼▼