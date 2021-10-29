謝安琪新歌包辦曲詞　四季喻人生無常：最重要過自己喜歡的生活

夏天，炎熱汗流滿面，揮霍青春；秋天，微風卻帶點暖意，溫暖人心，兩個季截然不同，但都令人回味，謝安琪（Kay）也是如此。

謝安琪繼春天故事《離不開》，再次包辦作曲填詞，推出兩首新歌《未見過世面的招積》及《靜夜歌》，唱出年輕與未來的自己，不多不少，也讓女生看到自己的模樣。



謝安琪一次推出兩首新歌《未見過世面的招積》及《靜夜歌》。

謝安琪以四季訴說思緒 給自己也是每一個你

謝安琪（Kay）告別了「浦銘心」，以獨立歌手身分，用四季為靈感，唱出思緒，春天成了序曲：

我的思緒／離不開 《離不開》謝安琪

季節交替／未更改／但冷暖不似／往昔記載 《離不開》謝安琪

春天帶點憂憂的悲傷，正好面對「離別」情感，可能是愛情，可能是親情，都令我們離不開回憶，有些人選擇沉淪，有些人選擇往前看，謝安琪指：時光，回不去，也擦不掉；或許，感悟世事無常，珍重每一段相遇、每一次成長；才能如常度過每天。

情感是人與人之間的化學反應，但對於自我，又有甚麼思緒？

夏天的《未見過世面的招積》與秋天的《靜夜歌》就是謝安琪回歸自我，訴說着一個人生觀：「以前有一種錯覺，時間是線性的，過了就不能回頭，將來的事情亦預計不到。不過現在的我有一個感受，現在擁有的一切經歷和智慧，也是依仗年少的自己努力累積，同樣今日的我，也在造就未來的我。時間上，『我們』不會相遇，可是每一個當下的我們，其實也是連結在一起。」

謝安琪感謝以前的自己。

曾橫衝直撞不後悔：謝謝妳

不知「後悔」二字，會不會在你人生觀出現？回首過去，或許你會認為是魯莽愚昧，心想「早知就唔會…」，然而過去的你成就了今天的你，謝安琪年輕時也橫衝直撞，不做老師，改做歌手，當紅時，卻未婚懷孕，印象中的她都不像是乖乖牌。

感謝以前的自己，雖然橫衝直撞，做過不少傻事與蠢事，可我也多謝「她」所經歷的事情，成為寶貴的回憶和養分。 謝安琪

40+的謝安琪把時間放在自身，寄語將來的自己，更懂得獨處及欣賞世界，把人生想像成一首最喜歡唱的歌：「回歸到自己內在的平靜與睿智，好好過自己喜歡的生活也是一種幸福。」