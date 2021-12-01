聖誕Staycation｜優惠推介：JW萬豪聖誕套餐$9XX　文華買一送一？

聖誕Staycation｜聖誕將至，許多情侶或朋友姊妹喜歡到到酒店Staycation度假慶祝，一解旅行癮。不少酒店都推出聖誕優惠計劃，如香港JW萬豪酒店推出「JW聖誕狂歡繽紛夜住宿套餐」，包聖誕晚餐派對，還送Bulgari、Valmont、Sulwhasoo或Canvas的特別禮品；香港文華東方酒店預訂指定套房可享75折優惠，更可獲同層客房免費住宿，十分抵玩。以下《01女生》記者推介5大酒店的聖誕Staycation計劃，拆解優惠詳情。



聖誕Staycation｜香港JW萬豪酒店推出推出「JW聖誕狂歡繽紛夜住宿套餐」，包晚餐派對，還送Bulgari、Valmont、Sulwhasoo或Canvas的特別禮品，（JW 萬豪酒店）

1. 香港文華東方酒店：預訂指定套房送客房兼4人早餐？



香港文華東方酒店位於中環海濱，在向海客房度假，還可以欣賞維港聖誕燈飾。於節日期間，酒店會呈上新鮮烘烤栗子；於平安夜及聖誕節，賓客更可在酒店大堂享用溫熱的甜酒和自家製百果餡餅，並與聖誕老人合影留念。

酒店也推出不同的住宿計劃，均可享用早餐與晚餐，價格因應用膳餐廳而不同，如「節日限時住宿優惠」可於酒店客房內、快船廊或Café Causette享用雙人美味早餐、於康樂廳享用雙人豐盛節日自助晚餐，兼送每人一杯葡萄酒，每晚房價為港幣5,888元起；若想於米芝蓮星級餐廳文華廳享用晚餐，每晚房價為港幣8,000元起。筆者特別推介「慶典套房住宿計劃」，不但可以75折入住酒店豪華套房，還可獲另一客房的免費住宿，包4人早餐，還奉送節日房間裝飾、瑪德蓮蛋糕配玫瑰花瓣果醬與香檳。

房間由即日起至12月14日接受預訂，適用入住日期因應優惠計劃而不同，點圖看詳情：

2. 香港麗思卡爾頓酒店：閨蜜電影派對兼送下午茶、優惠水療



香港麗思卡爾頓酒店是香港最高的酒店，景觀稱冠，是次亦推出聖誕住宿優惠，於12月月20至30日入住，酒店會準備精緻房間聖誕佈置，送上聖誕主題蛋糕及香檳，也包含翌日雙人早餐，適合情侶慶祝，共度住節，房價由港幣3,599元起。

另外，酒店也推出「Just Us Girls」住宿體驗，供閨蜜們來個私人電影派對，或談天說地到午夜，計劃包括下午茶，房內附即影即有相機，留住美麗一刻。顧客還可以港幣$1,520優惠價購買水療餐飲體驗－包含午餐與水療，還送價值港幣$350的熱石體驗，房價為港幣3,300元起。優惠只適用於星期一至五，公眾假期除外，水療及午餐需提前預約。

點擊看香港麗思卡爾頓酒店優惠詳情：

3. 香港JW萬豪酒店：住宿連3道菜聖誕主題晚餐、Sulwhasoo禮品只需$3XXX？



3. 香港JW萬豪酒店：住宿連3道菜聖誕主題晚餐、Sulwhasoo*或 Valmont等*禮品只需$3XXX？

香港JW萬豪酒店就乘聖誕節，推出「JW聖誕狂歡繽紛夜住宿套餐」，當中包括豪華客房住宿、自助早餐及兩位「JW聖誕狂歡繽紛夜」晚餐派對，客人可於宴會廳享用三道菜節慶晚餐及甜品自助餐、暢飲無限供應的指定啤酒、橙汁及汽水，加上現場樂隊演奏、節日小禮物、聖誕主題photo booth，以及送上價值由港幣450元至1,300元的Bulgari、Valmont、Sulwhasoo或Canvas的特別禮品，十分豐富。房價由港幣3,880元起，若只參加「JW聖誕狂歡繽紛夜」派對，12月15日前於指定網站預訂 每位則只需$998，適用於12月25日聖誕節當天。

另外，若想藉節日長假期好好休息，來一趟放鬆身心靈之旅，以最佳狀態迎接新一年，JW萬豪酒店也推出「身心煥活」度假體驗，住宿優惠包括自助早餐兩位，兩位用JW外賣下午茶一份連法國Whispering Angel 粉紅玫瑰酒一瓶，於入住當日送到房間，以及免費獲得PURE 10日無限次入場證，適用於所有PURE Yoga 和 PURE Fitness香港分店，優惠房價只需港幣1,880元起，由即日起至2022年1月1日適用。

點擊預訂「JW聖誕狂歡繽紛夜住宿套餐」與「身心煥活」度假體驗，點圖看優惠詳情：

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4. 香港朗廷酒店：住宿連早、午餐只需$1388



香港朗廷酒店住宿套餐一向「性價比」高，今年推出的聖誕套餐也不例外。酒店於12月1日以年度聖誕樹亮燈儀式為佳節揭開序幕。節慶期間，香港朗廷酒店所有餐廳及酒吧均提供傳統節日佳餚，另外酒店內也會舉辦不同的慶祝活動，如現場聖誕詩歌、芭蕾舞表演、聖誕老人造訪等等，讓客人感受濃濃的節日氣氛，每天晚上 7時05分免費享用應節的香料酒。

筆者特別推介「節日相聚住宿套餐」，包括一晚客房連自助雙人早餐，以及廷廊午餐。套房內更會添置一棵聖誕樹，只需港幣$1388，入住日期為2021年12月1日至2022年1月2日。

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5. Eaton HK：住宿送「DIY 霓虹藝術套裝」



一直充滿「香港味」的 Eaton HK也推出「閃閃聖誕」節日住宿優惠，房間特設「DIY 霓虹藝術套裝」，客人可發揮藝術潛能，一嘗親手製造獨特的霓虹燈並帶回家作裝飾。另外，入住客人亦可取得一張霓虹燈地圖，列出酒店內及佐敦區內多處充滿特色的霓虹燈佈置，可逐一探索並拍照，攝出個性化的霓虹燈相簿，過一個不一樣的「地道聖誕」。

「閃閃聖誕」節日住宿優惠最低只需港幣$1,000起，包括入住特色的「逸．新」客房，房內享用可享用本地手工啤酒和懷舊糖果，入住當晚更可以在 The Meat Co. 享用優質牛排套餐，並於翌日到普慶餐廳享用雙人自助早餐。

（請留意住宿優惠價錢會因日期而有所浮動，以官方網站為準確。）