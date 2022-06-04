鄭秀文患抑鬱遭背叛後明白人生盡力就好　任何年紀都可以活出自己

鄭秀文｜現年49歲的鄭秀文，即將迎來50歲生日！回顧剛出道時的鄭秀文，曾經因為微胖身形而感到自卑，當時拼命減肥而導致身心俱疲。鄭秀文在2005年更患上了抑鬱症，用了3年時間才能走出陰霾，2019年又發生「安心偷食」事件，當時鄭秀文身邊朋友都很擔心她會大受打擊，導致舊病復出。經歷過這些高山低谷，令鄭秀文成為一個更有歷練的人，即使將踏入50歲，但仍然認為「年齡並不會妨礙你在人生任何階段中成就出更好的自己」，又指「不用五十歲硬要活成十八廿二，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己」，她的正面人生觀相信能勉勵到不少女生！



鄭秀文｜人生中經歷過不少高山低谷，令鄭秀文成為一個更有歷練的人。（sammi_chengsauman＠IG）

鄭秀文｜歌影視三棲發展 被賦予「樂壇天后」稱號

鄭秀文是香港女歌手，她在1988年參加TVB《新秀歌唱大賽》而出道，當時更獲得季軍殊榮！鄭秀文在出道至今開過超過300場演唱會，更多次獲得最受歡迎女歌手、最高銷量女歌手唱片等獎項，陪伴了不少香港人成長，更被賦予「樂壇天后」的稱號！

鄭秀文是香港女歌手，她在1988年參加TVB《新秀歌唱大賽》而出道，當時更獲得季軍殊榮！（sammi_chengsauman＠IG）

鄭秀文在事業高峰期時歌影視三棲發展，電影作品包括《我左眼見到鬼》、《孤男寡女》、《瘦身男女》等令人留下深刻印象，更多次獲提名金像獎影后！為了擺脫喜劇女王的標籤，鄭秀文於2005年接拍了電影《長恨歌》，而在電影拍攝期間，她一度患上了抑鬱症，有指她因在拍戲時入戲太深加劇情緒問題，加上為了拍攝不停增磅又減磅，令她承受著沉重壓力。

鄭秀文在事業高峰期時歌影視三棲發展，電影作品包括《我左眼見到鬼》、《孤男寡女》、《瘦身男女》等令人留下深刻印象。（《瘦身男女》劇照）

鄭秀文｜患抑鬱遭背叛後明白到：沒必要長期展示我活得很好的姿態

在患上抑鬱症期間，鄭秀文完全封閉自己拒絕與外界接觸和溝通，幸好靠著朋友的支持及信仰才令她慢慢走出陰霾。鄭秀文也開始透過運動來抒發情緒，令她的情緒問題逐漸好了起來，也明白到，「我們只是凡人，沒有必要長期展示『我活得很好』的姿態，要知道我們人生有些時候絕對『it’s ok not to be ok』！」

鄭秀文在患抑鬱後明白到，沒必要長期展示我活得很好的姿態。（sammi_chengsauman＠IG）

在愛情方面，鄭秀文自16歲起就愛上了許志安，兩人的愛情故事曾被指是「香港最後一個童話」，中間經歷過離離合合，兩人排除萬難終於在2013年結婚，但在婚後6年，於2019年就發生了「安心偷食」事件，當時鄭秀文身邊的朋友都很擔心她的情緒會再受困擾，導致舊病復發，但鄭秀文比大家想像中堅強，面對丈夫許志安的背叛，鄭秀文的回應是「人誰無過是老生常談，但事實確實如此」，她選擇了大方原諒許志安！

鄭秀文認為，「幸福不只是一埸場順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行， 更要彼此走進對方的內心， 一起正視各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正， 互相提點」。

我並非要成就什麼驚天動地的愛情，我只想踏實地經營一段平凡人的情感。 鄭秀文

鄭秀文大方原諒丈夫背叛，認為「幸福不只是一埸場順利美滿，當中也有試煉」。（sammi_chengsauman＠IG）

鄭秀文｜「身心健康就是給自己最好的禮物」

鄭秀文在剛出道曾經因為其微胖身形而感到自卑，試過自虐式減肥令身體飽受折磨，不過後來她開始意識到健康減肥才是關鍵，轉以健康飲食和健身運動來維持身形，認為「身心健康就是給自己最好的禮物」！

鄭秀文認為「身心健康就是給自己最好的禮物」！（sammi_chengsauman＠IG）

鄭秀文患抑鬱因太在乎成功 人生其實盡力就好

鄭秀文曾分享指，以前會患上抑鬱症是因為她太在乎成功與否，介意在別人的想法，但後來她發現「把成功等同於自己是錯誤的價值觀，人生其實就是盡力就好，最重要是快樂」，因為只有快樂，做所有事才有動力和成就感。

鄭秀文坦承當年患抑鬱因太在乎成功 人生其實盡力就好。（sammi_chengsauman＠IG）

鄭秀文認為在漫長人生中，必定會有高低順逆，「當我們回頭看，就會發現什麼困難和經歷都會成為過去。你經歷過的所有事情，最後都會成為一道道的智慧。」

即將踏入50歲，鄭秀文分享指在年輕時不會明白年齡的意義，但長大後就明白到年齡代表著成長、代表著經歷，但她提到「年齡不會妨礙你在人生任何階段中成就出更好的自己」、「你不用五十歲硬要活成十八廿二，但你可在每個歲數裏，好好地活出自己」，我們不需要打敗年齡，因為這是我們必經的人生過程，最重要是不要敗給心境和體態！

即將踏入50歲，鄭秀文認為我們不需要打敗年齡，因為這是我們必經的人生過程，最重要是不要敗給心境和體態！（sammi_chengsauman＠IG）

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