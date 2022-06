鄭秀文患抑鬱遭背叛後明白人生盡力就好　任何年紀都可以活出自己

鄭秀文|現年49歲的鄭秀文,即將迎來50歲生日!回顧剛出道時的鄭秀文,曾經因為微胖身形而感到自卑,當時拼命減肥而導致身心俱疲。鄭秀文在2005年更患上了抑鬱症,用了3年時間才能走出陰霾,2019年又發生「安心偷食」事件,當時鄭秀文身邊朋友都很擔心她會大受打擊,導致舊病復出。經歷過這些高山低谷,令鄭秀文成為一個更有歷練的人,即使將踏入50歲,但仍然認為「年齡並不會妨礙你在人生任何階段中成就出更好的自己」,又指「不用五十歲硬要活成十八廿二,但你可在每個歲數裏,好好地活出自己」,她的正面人生觀相信能勉勵到不少女生!



鄭秀文|人生中經歷過不少高山低谷,令鄭秀文成為一個更有歷練的人。(sammi_chengsauman@IG)

鄭秀文|歌影視三棲發展 被賦予「樂壇天后」稱號

鄭秀文是香港女歌手,她在1988年參加TVB《新秀歌唱大賽》而出道,當時更獲得季軍殊榮!鄭秀文在出道至今開過超過300場演唱會,更多次獲得最受歡迎女歌手、最高銷量女歌手唱片等獎項,陪伴了不少香港人成長,更被賦予「樂壇天后」的稱號!

鄭秀文是香港女歌手,她在1988年參加TVB《新秀歌唱大賽》而出道,當時更獲得季軍殊榮!(sammi_chengsauman@IG)

鄭秀文在事業高峰期時歌影視三棲發展,電影作品包括《我左眼見到鬼》、《孤男寡女》、《瘦身男女》等令人留下深刻印象,更多次獲提名金像獎影后!為了擺脫喜劇女王的標籤,鄭秀文於2005年接拍了電影《長恨歌》,而在電影拍攝期間,她一度患上了抑鬱症,有指她因在拍戲時入戲太深加劇情緒問題,加上為了拍攝不停增磅又減磅,令她承受著沉重壓力。

鄭秀文在事業高峰期時歌影視三棲發展,電影作品包括《我左眼見到鬼》、《孤男寡女》、《瘦身男女》等令人留下深刻印象。(《瘦身男女》劇照)

鄭秀文|患抑鬱遭背叛後明白到:沒必要長期展示我活得很好的姿態

在患上抑鬱症期間,鄭秀文完全封閉自己拒絕與外界接觸和溝通,幸好靠著朋友的支持及信仰才令她慢慢走出陰霾。鄭秀文也開始透過運動來抒發情緒,令她的情緒問題逐漸好了起來,也明白到,「我們只是凡人,沒有必要長期展示『我活得很好』的姿態,要知道我們人生有些時候絕對『it’s ok not to be ok』!」

鄭秀文在患抑鬱後明白到,沒必要長期展示我活得很好的姿態。(sammi_chengsauman@IG)

在愛情方面,鄭秀文自16歲起就愛上了許志安,兩人的愛情故事曾被指是「香港最後一個童話」,中間經歷過離離合合,兩人排除萬難終於在2013年結婚,但在婚後6年,於2019年就發生了「安心偷食」事件,當時鄭秀文身邊的朋友都很擔心她的情緒會再受困擾,導致舊病復發,但鄭秀文比大家想像中堅強,面對丈夫許志安的背叛,鄭秀文的回應是「人誰無過是老生常談,但事實確實如此」,她選擇了大方原諒許志安!

鄭秀文認為,「幸福不只是一埸場順利美滿,當中也有試煉,也一起去經歷高低狀況,讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行, 更要彼此走進對方的內心, 一起正視各自的軟弱,不放棄自己,不放棄對方,互相糾正, 互相提點」。

我並非要成就什麼驚天動地的愛情,我只想踏實地經營一段平凡人的情感。 鄭秀文

鄭秀文大方原諒丈夫背叛,認為「幸福不只是一埸場順利美滿,當中也有試煉」。(sammi_chengsauman@IG)

鄭秀文|「身心健康就是給自己最好的禮物」

鄭秀文在剛出道曾經因為其微胖身形而感到自卑,試過自虐式減肥令身體飽受折磨,不過後來她開始意識到健康減肥才是關鍵,轉以健康飲食和健身運動來維持身形,認為「身心健康就是給自己最好的禮物」!

鄭秀文認為「身心健康就是給自己最好的禮物」!(sammi_chengsauman@IG)

鄭秀文患抑鬱因太在乎成功 人生其實盡力就好

鄭秀文曾分享指,以前會患上抑鬱症是因為她太在乎成功與否,介意在別人的想法,但後來她發現「把成功等同於自己是錯誤的價值觀,人生其實就是盡力就好,最重要是快樂」,因為只有快樂,做所有事才有動力和成就感。

鄭秀文坦承當年患抑鬱因太在乎成功 人生其實盡力就好。(sammi_chengsauman@IG)

鄭秀文認為在漫長人生中,必定會有高低順逆,「當我們回頭看,就會發現什麼困難和經歷都會成為過去。你經歷過的所有事情,最後都會成為一道道的智慧。」

即將踏入50歲,鄭秀文分享指在年輕時不會明白年齡的意義,但長大後就明白到年齡代表著成長、代表著經歷,但她提到「年齡不會妨礙你在人生任何階段中成就出更好的自己」、「你不用五十歲硬要活成十八廿二,但你可在每個歲數裏,好好地活出自己」,我們不需要打敗年齡,因為這是我們必經的人生過程,最重要是不要敗給心境和體態!

即將踏入50歲,鄭秀文認為我們不需要打敗年齡,因為這是我們必經的人生過程,最重要是不要敗給心境和體態!(sammi_chengsauman@IG)

鄭秀文Q&A