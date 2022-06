朱千雪慶34歲生日 6點正面思考贏盡民心：樓自己有，不需靠男人買

朱千雪|現年33歲的朱千雪即將踏入34歲,日前朱千雪在個人社交平台上貼出與一班好姊妹慶生的照片,包括岑杏賢、蔣家旻、張嘉兒及湯洛雯。朱千雪在帖文更感性地表示:「Through all the thick and thin, ups and downs, laughter and tears, having them in my life has become one of my greatest accomplishments.(風風雨雨,歡笑與淚水,擁有她們成我人生最大的成就之一。)」5人至今將相識近十年,為這一段友誼而慶祝。朱千雪自跟大台滿約後,漸漸淡出幕前,全心投入律師工作。由參選港姐當年已深受大眾喜愛,更被封為「民選冠軍」。



朱千雪提早慶生。(IG@tracytschu)

朱千雪參加了2012年的香港小姐勇奪季軍,其後加入大台出演不同的劇集演出,如On Call 36小時II》、《踩過界》、《EU超時任務》等等,憑著甜美笑容、樂觀性格及出色演技不但備受大台力捧,更短時間內成為一線花旦。其後跟大台滿約後,朱千雪決定重返校園修讀法律系,並以優異成績畢業轉型做律師。朱千雪的正面思想絕對是女生們的學習對象,難怪她一直贏盡民心。

朱千雪自跟大台滿約後,漸漸淡出幕前,全心投入律師工作。(IG@tracytschu)

「民選冠軍」朱千雪6點正面思考擁知性魅力

朱千雪|1. 獨立自主



眾所周知在香港置業難過登天,近年不少女生擇偶條件都會較重視對方否擁有物業。曾經受訪被問到擇偶條件時,朱千雪直言表示自己在感情上不是只講學歷及金錢,而是自己的內心。回應不但大方得體,更凸顯出女神獨立自主的性格。

樓自己有,毋須靠男人買! 朱千雪

朱千雪擁獨立自主的個性。(IG@tracytschu)

朱千雪|2. 懂得體諒對方



除了講心不講金外,朱千雪因擁有2千萬物業,被問到若果男方不但沒有個人物業,而且要求加上自己名,該會如何處理。當時女神表示每一對情侶各有不同的相處方式,她會跟對方好好商量並聽取對方想法,會尊重對方的意願。

作為男女朋友,其實所有事都可以商量! 朱千雪

朱千雪懂得體諒對方(IG@tracytschu)

朱千雪|3. 寧缺勿濫 別降低自身要求



女多男少的情況讓不少女生認識另一半的機會變得困難,而且香港女生向來都被指要求高。女神朱千雪為廣大港女平反,她認為女生只希望找一個對自己好的伴侶,她身邊的朋友分手原因全不是對方沒有錢或學歷低。不過朱千雪提醒女生寧缺勿濫,別為了認識另一半降低自身要求。

每個人都應該有自己要求,要知道自己想要什麼。 朱千雪

朱千雪與她的醫生老公,對愛情寧缺勿濫。(IG@tracytschu)

朱千雪|4. 溝通為首要條件



朱千雪從不缺乏追求者,婚前曾被問到擇偶條件,對於朱千雪而言所有物質都不及二人開心重要。儘管沒有大屋住,可以選擇租,兩人生活最重要是溝通。

兩人若不溝通,又不一起吃飯,擁有3萬呎的屋都沒用。 朱千雪

朱千雪認為溝通首要條件(IG@tracytschu)

朱千雪|5. 面對感情要有自信



所謂「中女」正是面臨29+1的階段的女生,讓單身女生開始擔心自己的感情狀況。對此朱千雪看得十分化,她認為只要遇到對的人就會走在一起,一切都是順其自然。提醒女生們切勿寧缺勿濫,女生們只要對自己有足夠的自信,才不會嫁錯郎。

寧願等一個對的人出現,總比嫁錯郎好,不然會更浪費時間。 朱千雪

朱千雪面對感情要有自信。(IG@tracytschu)

朱千雪|6. 女生應多學習 提升自己



現時作為律師的朱千雪,一直好學愛學習不同知識,從中提升自己。她提醒女生不要看輕自己,現時薪水不高並不代表將來都是如此,讀書學習一定會有回報,不要怕辛苦別計較,智慧及經驗正是從中煉成的。

知識會跟我們一世,其實人的價值不應只放在金錢上。 朱千雪