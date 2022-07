泫雅低調放閃甜稱DAWN為「Kiss鬼」　笑言不想與男友結婚？

「性感小野馬」泫雅最近以新曲《Nabillera》回歸,不料前天卻傳出在錄影時突然昏倒,經紀公司因此緊急取消原定要參加的《人氣歌謠》以及粉絲簽名會,身體響警號引起外界高度關注。事實上,泫雅的感情生活也是大眾的焦點之一,事關自今年2月與其男友DAWN宣布訂婚以來,泫雅不時在社交平台上放閃,愛得高調。DAWN上星期更直言,與泫雅結婚的話,下周也能馬上舉行婚禮。可是近日泫雅出演節目《黃金漁場 Radio Star》時,表示覺得男友太黏人,笑言突然不想結婚了。



泫雅爆料DAWN喜歡親密接觸,而且經常要求親吻。(泫雅IG)

泫雅與DAWN愛情長跑7年,由於想對粉絲誠實,兩人不理會公司反對,大方認愛。雖然經歷過被公司解約,二人仍然愛得轟烈,泫雅更爆料DAWN特別喜歡親密接觸,與自己相反,而且經常要求親吻,如果不阻止他的話,一天可以親100次以上,所以甜稱對方為「Kiss鬼」。到底泫雅能牢牢套住DAWN的心的秘訣是甚麼?泫雅的魅力又何在?

泫雅看似叛逆 內裡孝順

泫雅背上的刺青刻著「My mother is the heart that keeps me alive」。(泫雅IG)

不認識泫雅的人只看表面可能會覺得她玩得很開,衣著時髦又前衛,應該是個叛逆愛玩的女孩。不過私底下的她其實非常孝順,出道後只要一領到薪水就會拿回家給媽媽和奶奶。而她背上的刺青刻著「My mother is the heart that keeps me alive」,可以看出她非常疼愛媽媽,重視家人,是個不折不扣的乖女。

泫雅超主動表達心意 與DAWN交往後秒變小女人

泫雅主動向DAWN求愛。(泫雅IG)

泫雅的風格給人的印象很隨性不羈,總是以性感霸氣形象示人。走在潮流尖端的泫雅彷彿從不在乎別人眼光,很容易讓人誤以為她在戀愛方面是大女人類型。不過細心留意她與DAWN相處的過程,也不難發現泫雅是個愛撒嬌且聽話的小女人。

不過泫雅在求愛方面則非常勇敢,她曾在《認識的大哥》揭露告白全過程,她透露是自己先動了心,已經喜歡上對方一年半了。當時DAWN只是練習生,泫雅已經是人氣歌手,兩人每天一起跑行程練習,但是過了好幾個月DAWN都沒有問過她的電話號碼,泫雅開始開始對他感到好奇,毅然決定向他表白。她傳了自己買酒和酒杯的照片給DAWN,藉醉趁機表心跡:「我喜歡你很久了,之前希望你看出來,因為不是我能先表白的情況,但是你比我想的更不解風情,所以我鼓起勇氣跟你表白,我會等你的!」

沒想到 DAWN立馬霸氣的回答她說:「不能現在交往嗎? 」想必DAWN也一直在偷偷喜歡泫雅吧?DAWN曾經說過:「泫雅是個很重要的人,只要她笑我才會笑。她把我緊緊抓住,讓我不再徬徨,我覺得自己心情上也更加平靜安定,如果沒有遇見她,我不知道會變成什麼樣的流氓。」相信泫雅敢愛的性格,也成為DAWN欣賞和離不開她的原因之一吧。

泫雅體貼沒有架子

泫雅關心著身邊的每一個工作人員。(泫雅IG)

實境節目中,工作人員經常需要拿著大台的攝影機往後跑。但泫雅沒有因為自己的名氣就擺出架子,對於幕後人員的辛勞,她從來沒有習以為常,甚至想盡辦法幫忙減少工作人員的負擔,關心著身邊的每一個人,尊重每一個完善節目的角色。她曾在節目中提議自己可以倒退走,讓拿著重物的工作人員減少不必要的危險。

泫雅成熟堅強

有留意泫雅的人應該也知道,泫雅的身體並不好,除了飽受憂鬱症和恐慌症的折磨之外,還患有「血管迷走神經性暈眩」。但在泫雅的每場表演中,觀眾都能感覺到她滿滿的用心和熱情。泫雅在2019年宣告自己罹患疾病的時候就表示自己會更加堅強,好好的愛自己,並鼓起勇氣變得更加誠實。泫雅並沒有因為生病而自暴自棄,反而越戰越強,給粉絲交代之餘,亦努力讓自己成為更好的人。

泫雅與DAWN的戀情獲得雙方父母的認可。(泫雅IG)

不過兩人走在一起,是需要雙方的配合與付出的。二人步伐一致是走更長遠的路的關鍵。泫雅與Dawn在去年合作推出《1+1=1》迷你專輯,其中主打歌《PING PONG》的MV釋出後更是掀起話題,證明談戀愛也能兼顧事業。《I'm Not Cool》的歌詞「我喜歡黎明,Dawn Dawn Dawn,I’m not solo」,互相為對方的歌宣傳,在工作上也互相幫助和成長。泫雅與DAWN的戀情也獲得雙方父母的認可,DAWN的媽媽在兩人交往前就很喜歡泫雅,與泫雅見面還容易變得害羞。而泫雅的父母和DAWN亦經常聯絡,也十分感謝DAWN在泫雅身體不好時照顧她。