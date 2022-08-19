林青霞霸氣語錄揭人生觀　與秦漢戀情錯綜複雜：找愛自己的人太難

【林青霞｜語錄】一代女神林青霞至今依然風韻猶存，原來其個性還很幽默。林青霞日前在與網民互動時，便乘機引用近日一句熱話抽水，指「姊是你唯一的姊，記住了」，其後更補充道「我不要再聽到『阿姨』兩個字」言論盡顯搞笑，同時亦反映出其直率和親切的個性。除了拍戲，林青霞亦是位才女，曾推出3部著作，以一針見血的敍述，抒發自己多年來的人生觀。



【林青霞｜語錄】林青霞日前留言指「姊是你唯一的姊」和「我不要再聽到『阿姨』兩個字」，可愛言論得到不少網民喜愛。（微博圖片）

生於台灣的林青霞，在1973年以由瓊瑤編寫的《窗外》出道，其後一直拍攝愛情文藝片，並開始廣受歡迎，被視為氣質女神。林青霞在1990年憑著由三毛編劇的《滾滾紅塵》，奪得第27屆金馬獎影后，兩年後成功轉型武打女，以東方不敗一角打破固有形象，得到媒體稱讚其「風雲再起」。

不過，林青霞選擇在輝煌時刻引退，在1994年下嫁香港商人邢李㷧後息影，其後轉職作家，除了在報章雜誌發表文章，過去還曾出版3本散文集，分別為《窗裏窗外》、《雲去雲來》和《鏡前鏡後》。

【林青霞｜語錄】林青霞年輕時充滿仙氣。（林青霞微博圖片）

人說寫作是一條寂寞的路，文章是腦子在演戲。我的寫作過程不過是換一種形式演戲罷。 林青霞

林青霞一生經歷不少重大轉變，在職場方面更由演員轉型至作者，對此她曾在《窗裏窗外》提到，「人說寫作是一條寂寞的路，文章是腦子在演戲。我的寫作過程不過是換一種形式演戲罷。」林青霞曾指自己演過上百部戲和角色，然而最難演的是自己。的確，演技再好頂多也是只能飾演別人，不是真正的自己，因此與其說她放棄了當年的成就，不如說她只想透過寫作、以另一種演譯方式，來尋找和展現自己的魅力罷了。

【林青霞｜語錄】林青霞曾與秦漢談一段轟烈戀愛，但最終卻分手離場。（微博@林青霞）

「我不追求轟轟烈烈的愛情。這年頭找一個很愛自己的人實在是太困難了，一生有一次已經很足夠。」 林青霞

林青霞過去交往經驗不算多，曾與勾峰結緣，但止於「親密關係」，其後情陷於秦祥林和秦漢的複雜關係裡。林青霞在拍攝出道作時，與秦漢一拍即合，惜當年男方已有妻子，令林青霞被冠上第三者名號。雖然秦漢其後宣布離婚，但與此之際，林青霞已暫停演藝事業赴美進修，並在秦祥林猛烈追求下，不久後宣布訂婚。

林青霞與秦漢的戀情，就像時機錯配般，一直錯過。不過，兩人其後終於得償所願，林青霞與秦祥林於1984年因性格不合離婚，而秦漢翌年則在瓊瑤的撮合下與林青霞再度交往。兩人交往9年後，據稱兩人在結婚問題上未達成共識，最終還是分手收場。而林青霞亦不久後嫁香港富商邢李㷧，至今依然相處融洽。

【林青霞｜語錄】林青霞對負評都一笑置之，何必計較那些無謂的蜚短流長呢？」（網上圖片）

「人如果追求表面的美麗，你只會對自己越來越失去信心。若追求的是內心的寧靜自然，就會越來越覺得充實。」 林青霞

隨著年歲增長，林青霞或會跟時下的年輕女神比下去，甚至曾收到負面的評論。但林青霞對此都一笑置之，曾言「在人生的旅途中，每個人必將遇到不斷的考驗。巨石經歷了千年，依然能開出美麗的花朵，我們又何必計較那些無謂的蜚短流長呢？」

林青霞認為內在的富足，才更能顯出自信，散發永恆的魅力和氣質，「人如果追求表面的美麗，你只會對自己越來越失去信心。若追求的是內心的寧靜自然，就會越來越覺得充實。」原來增值自己的內在，便是林青霞多年來保持知性優雅氣質的關鍵呢！

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