日本少女怕男友變心不敢脫口罩　心理學家稱容貌焦慮多見於青少年

自新冠疫情起，人和人的接觸大大減少，而且大部分時間都要戴著口罩示人，我們甚至連身邊的同學或同事真正長怎樣也不知道，令不少人出現各種社交恐懼的徵狀。但是除了社恐之外，長年戴著口罩還可能引發另一個心理疾病－「容貌焦慮」。近年容貌焦慮越趨頻繁，關於容貌焦慮的影視作品也變得不罕見，紅極一時的《整容液》、一些YouTuber自身分享等等。



捺月對於拉下口罩後自己原本的外表失去自信。（《偵探！夜間獨家新聞》截圖）

日本​​朝日廣播電視台一個長壽節目《偵探！夜間獨家新聞》最新一集追訪了一名12歲的女初中學生捺月，媽媽表示她在升上初中後到現在2年多的時間，因為疫情需要佩戴口罩防疫，繼而養成習慣，甚至對此產生依賴。由於捺月由小學升上中學的這段銜接的期間，都是戴著口罩在陌生環境初接觸其他同學和認識新朋友的，她覺得在同學面前露臉是一件很古怪的事，久而久之變得不敢當眾除口罩，對於拉下口罩後自己原本的外表失去自信，令媽媽十分擔心。

捺月連回到家中也是戴口罩，令媽媽十分擔心。（《偵探！夜間獨家新聞》截圖）

在學校裡，即使是午餐時段，捺月也只會在把那口食物送進嘴裡的時候才會短暫拿掉口罩，然後就會立刻戴回，才放心咀嚼食物。嚴重程度不單單是對著不熟悉的朋友這樣，就連回到家中也是戴口罩才會有安全感。而長時間戴著口罩也讓她臉上出現明顯的口罩痕，進一步加深了捺月對脫罩的恐懼，更不敢以真面目示人。就連她升上中學後交往的男朋友，也未看過她的長相。

就連她升上中學後交往的男朋友，也未看過她的長相。（《偵探！夜間獨家新聞》截圖）

不過「容貌焦慮」並不是只出現在捺月身上，其實任何年齡或性別的人都有機會有「容貌焦慮」，最常見於青少年。《01女生》訪問了臨床心理學家廖嘉敏小姐關於容貌焦慮成因和解決方法等，容貌焦慮又稱身體畸形恐懼症（Body Dysmorphic Disorder），是一種精神疾病，患者會過度擔憂或不滿自己認定的某些外表缺陷和瑕疵，可以是頭髮、臉型、鼻子、皮膚、身體其他部位等，並因而花上很多心力與時間在不滿的身體部位上。

臨床心理學家廖嘉敏小姐（受訪者提供）

根據精神疾病診斷與統計手冊（DSM-5），其症狀包括：經常過份擔憂一種或多種別人未必察覺到的外觀缺陷、重複的行為表現，如：經常照鏡檢查外表、完全避免照鏡、過度整理儀容試圖掩飾缺陷和瑕疵或經常把自己和別人的容貌比較等。容貌焦慮會為患者構成極大困擾和嚴重影響個人日常生活，包括：工作、社交生活和人際關係等，甚至會導致抑鬱、自殘和自殺念頭。

身體畸形恐懼症的病因未明，但一般而言與先天和環境因素皆有關連。（Getty Image）

不過，身體畸形恐懼症的病因未明，但一般而言與先天和環境因素皆有關連。先天基因方面，如家族有強迫症（OCD）、焦慮症的病歷，較一般的容易患上這個症狀；後天環境方面，若童年時曾經歷童年創傷，例如：被虐、被忽略、被取笑欺凌或父母/兄弟姊妹患有社交焦慮、人格障礙或有物質濫用，也有機會患有軀體變形障礙。

長期帶口罩對於某些患者來說可能是一種方法去避免被人看到自己所在意的面部缺陷、瑕疵而得到暫時的安全感，不過，這種安全行為 （safety-seeking behavior）也可能會維持或加劇對容貌的焦慮，擔心有一天脫下口罩跟別人見面時，不符合其他人的期望和審美標準。一般患者未必一開始就尋求精神科心理科治療，可能傾向尋求整型外科或其他專科等改善身體部位，但慢慢又會發現怎樣也改善不到不滿的部位，焦慮持續之餘，也會出現情緒低落等情況。

長期帶口罩對於某些患者來說可能是一種方法去避免被人看到自己所在意的面部缺陷、瑕疵而得到暫時的安全感。（Getty Image）

早前本港亦有研究發現，有超過6成青少年對於日後要除下口罩跟別人相見而感到憂慮，除了因為怕樣貌達不到對方預期而失去自信外，長期戴口罩亦令他們習慣將自己的表情和情緒隱藏，而缺少練習運用表情和表達自己。專家擔心新一代年青人日後或會出現社交退縮的現象，表明孩子在口罩下成長的隱憂。

常用的治療包括：結合藥物和心理治療如認知行為治療等。心理治療主要幫助患者明白和接受那些他們很在意的身體瑕疵，即使認定身體有瑕疵存在也學習跟它們共處而減低對生活構成的影響，也會探討背後形成這些病徵的源頭，如：自信低落等，以更平衡的方式看待自己。

回到捺月的情況，後來節目組邀請了捺月的朋友到其家中，發現她們都害怕在別人面前脫下口罩，並對自己的外表失去自信。其實捺月升上中學後交了男朋友，不過兩人一直是戴著口罩約會，因此一直不知道對方的長相。而捺月則很擔心對方知道自己的長相後，會覺得失望、變心不再喜歡她。

捺月擔心對方知道自己的長相後，會變心不再喜歡她。（《偵探！夜間獨家新聞》截圖）

電視台認為要讓捺月克服摘下口罩的恐懼，跳出舒適圈的話，其男友將會是關鍵人物，以增加捺月的動力和恢復自信心。於是製作組安排了兩人在公園見面，其實捺月的男友一直很期待看到女友沒戴口罩的樣子。男友率先大方脫下口罩，給捺月定心丸。看到男友有風度的舉動後，捺月也放下戒心、鼓起勇氣脫掉口罩。男友看到她的樣貌後十分驚喜，直指捺月長得清秀，更甜蜜道「她是我見過最可愛的人了！」捺月按捺不住歡喜，表示男友長得非常帥氣。

看到男友有風度的舉動後，捺月也鼓起勇氣脫掉口罩。（《偵探！夜間獨家新聞》截圖）