4個冬日家居佈置靈感 打造日韓簡約風家居！舒服得只想待在家

天氣逐漸降溫，不少女生都開始整理及選購新衣服、鞋子等來迎接冬季，這時不妨順便調整一下家居的佈置，讓冬日氣息蔓延至家裡！韓國家居生活博客「케이트가든」經常在 Instagram 上分享佈置靈感，可以試著增加以下四樣小家品，就能打造出簡約風家居，很適合尺寸不大的小蝸居！



冬日家居佈置靈感1：編織類或毛絨絨的家品

毛絨絨的地毯看著就已經覺得舒服！冬天和好友坐著聊天，一定非常放鬆！（IG@kategarden_）

毛絨絨的地毯、針織毛毯、披肩等暖意十足的家品，都能讓家裡瞬間變溫暖！在家裡可以在地板鋪上地毯，有時邀請好友來聚會時，可以有一個小天地坐著聊天，非常舒適放鬆！或是在家裡沙發、椅子擺上一張懶人毯，可以讓冬天手腳冰涼的你，隨時能溫暖起來，平時隨意放著也很好看！

冬日家居佈置靈感2：暖色系小家具

從視覺上打造溫暖家局！（IG@kategarden_）

暖色系房間不是指重新油漆，而且増加一些暖色系小家具，像是啡色拖鞋、門口的小地毯、木質相框、暖黃的夜燈等，都能營造溫馨的氛圍。在顏色選擇上，復古金色、紅棕色、簡約米白色系都是屬於溫柔且沈穩的暖色系，從視覺上就感覺到溫暖！

冬日家居佈置靈感3：溫馨柔和的黃光

黃光在冬日絕對是氣氛營造的好幫手！（IG@kategarden_）

溫和的黃光很適合用於睡房、客廳，尤其在冬日時，更是營造溫馨柔和的氣氛小幫手！只要在房間角落擺上暖黃的小夜燈，就有一種暖洋洋、很舒適的感覺。或是可以房間燈光換上黃光燈泡，除了更和暖外，空間也會看起來更寬闊！

冬日家居佈置靈感4：冬日相關的小物件

擺放些喜歡的冬日小物在房間各個角落，也能營造溫馨氣氛（IG@kategarden_）

除了上述提到的三個方法外，可以選一些與冬日相關的小物件，擺放在房間各個角落。像是香氛蠟燭、乾燥花、皮革品等，搭配室內暖黃燈光，整個空間瞬間暖起來。在晚上時搭配一杯熱朱古力，再看看電視劇集，這就是真正回到家的感覺！