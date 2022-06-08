香港家居折2022逾6萬件激筍家品優惠：$1、1折買名牌家具！

【香港家居折2022】一年一度的HomeSquare「香港家居折2022」又來了，「香港家居折2022」即將於6至8月舉行，屆時會推出6萬件激筍家品，更可以低至$1及1折添購名牌家具，即看看以下優惠詳情及精選的粉色家品系列吧！



全港最大一站式家居主題商場HomeSquare將於7月11日至8月14日舉行，今年的優惠折扣更勝上年，接近100家商戶推出超過6萬件傢俬家品，部分更以低至$1及1折的價格發售，折扣額高達千5萬，想要添置新家具的朋友們絕對不能錯過！

【香港家居折2022】全港最大一站式家居主題商場HomeSquare將於7月11日至8月14日舉行，今年的優惠折扣更勝上年。（HomeSquare）

香港家居折2022絕密搶貨攻略：三重消費禮遇

想第一手預留心愛產品的話，可以登記成為Smart Buyer，只要成為Smart Buyer即可搶先在公開發售前預留至抵傢俬家品，包括優惠價$1的產品。只要在6月13日至7月10日期間在商場以電子消費滿$6,000，即可輕鬆登記成為Smart Buyer。不過即便不是Smart Buyer，也可於公眾預留日先睹為快，在優惠活動正式開始前將選購的產品加入「購物車」。

另外，The Point會員於7月11日至8月14日期間，可以300積分於App內兌換指定優惠貨品的「Smart Buy預留證」，以預留證在3天內到HomeSquare以低至27折購買心愛的家品，包括蓆夢思甜夢Ⓡ君享床褥５折 (原價$23,200)、太平家電Gemini 負離子UV及HEPA過濾空氣淨化機27折 (原價$998)、CMK ReFa 白金美容滾輪33折 (原價$2,380)等。

【香港家居折2022】絕密搶貨攻略：三重消費禮遇（HomeSquare）

此外，於香港家居折2022購物時以滙豐及VISA信用卡簽帳2滿指定金額即可參加有獎遊戲，豐富獎品高達15萬！憑滙豐信用卡所得積分更可轉成Point Dollar當現金消費，而VISA信用卡簽帳更可以換取高達$900消費現金券，回贈額高達5%！馬上搶先看看以下精選家品，有沒有你的心水款呢？

▼▼▼【按圖看】香港家居折2022｜更多精選優惠價粉色家品系列！▼▼▼

+ 8

▼▼▼【按圖看】香港家居折2022｜更多$1/$100/1折優惠專區！▼▼▼

+ 2

HomeSquare「香港家居折2022」概覽：

日期：7月11日至8月14日

震撼開售日：7月17日

客廳與燈飾：7月18日至7月23日

兒童天地與寢具：7月24日至7月30日

家居電器及精品：7月31日至8月6日

室內設計與廚房：8月7日至8月14日

時間：上午11時至晚上9時

地點：沙田鄉事會路138號 (港鐵沙田站B出口)



Smart Buyer專屬筍貨預留日：

由6月13日至7月10日 於場內以電子消費滿$6,000，即可登記

於7月11日至7月12日登入網站預留貨品 (7月11日上午10時至7月12日晚上11時59分)

於7月17日到場付款及取貨



公眾預留日：

於7月13日早上10時至7月15日晚上11時59分登入網站預留貨品

(每日上午10發放指定貨品，先到先得，額滿即止)

於7月17日到場付款及取貨



香港家居折2022 Q&A