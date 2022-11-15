法證先鋒V｜32歲蔡潔入行八年終有機會上位　出道作飾曾志偉情婦

法證先鋒V｜TVB 台慶劇《法證先鋒V》昨日（11月14日）正式首播，法證先鋒系列戲劇一直是收視保證，未播就已經獲得許多劇迷關注。這次由黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝以及蔡潔領銜主演，這次也是32歲蔡潔入行八年首次擔正女主角，飾演冷靜專業的法醫科高級醫生，在劇中與洪永城將會有感情線。而在戲外的蔡潔原來也是一位高學歷女神，出道作竟是飾演曾志偉情婦，與其有全祼的親密戲份，當時都有引起一陣熱議。



法證先鋒V ｜高學歷女神蔡潔 曾獲選美冠軍及多個獎項

蔡潔於《法證先鋒V》所飾演的法醫科高級醫生專業性十足，性格高冷。而戲外蔡潔原來也是一位高學歷女神，大學就讀於暨南大學藝術學院導演系，是著名演員張鐵林愛徒，畢業後前往澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士。就讀期間参選《墨爾本華裔小姐競選》獲得了冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，以及翌年代表墨爾本來港參加《國際中華小姐競選》獲得「最受傳媒歡迎佳麗」。

法證先鋒V ｜蔡潔出道作《香港仔》飾演曾志偉情婦

蔡潔在完成學業後，即被導演彭浩翔邀請出演《香港仔》的護士正式出道，在這套電影中她所飾演護士角色背後是與曾志偉角色偷情的情婦，在劇中無論是與其在車上的親吻戲，還是全祼的親密戲份﹐都能看出蔡潔對表演的熱誠、認真和專業，在電影上映後也讓不少觀眾留下印象。蔡潔其後也因此獲得不少演出機會，先後演出了二十多套電影，以及開始踏入電視圈。

法證先鋒V ｜蔡潔終獲機會 接連出演兩套電視劇女主角

法證先鋒V ｜蔡潔終獲機會，接連出演兩套電視劇女主角（IG@jackykycai）

演技與外貌兼備的蔡潔，在如此高產量的電影作品下，也再沒有留下像《香港仔》令人印象深刻的作品，其後改簽至邵氏兄弟踏入電視圈，拍攝了不少邵氏兄弟和無綫電視的劇集，昨日播出的《法證先鋒V》更是蔡潔首部擔正女主角的作品，令人期待她的演出。不僅如此，日前被譽為港版《華燈初上》的《一舞傾城》釋出預告片，蔡潔將會再次擔正出演，兩部TVB 重頭劇都由蔡潔出演女主角，相信將會蔡潔一戰成名的機會。

法證先鋒V ｜蔡潔曾與王宗堯有過半年短暫戀情

法證先鋒V ｜蔡潔曾與王宗堯有過半年短暫戀情，後來單獨宣佈分手（IG@gregorwong）

蔡潔入行多年在對待感情事都相當低調，唯一最為人熟知的就是在2016年曾與王宗堯有過短暫半年戀情，在男方社交平台常放閃，更曾出席朋友生日聚會，當時感情看似相當穩定。孰知，蔡潔在一次訪問中表示因工作忙碌雙方交流變少，已經分手了！而王宗堯在一次節目中，透露蔡潔在戀愛期間失蹤，他也是在媒體報導中才得知被分手，令這段關係變得撲朔迷離！