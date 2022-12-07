輕·功｜59歲龔慈恩逆齡分飾兩角色　曾甘願為愛於黃金期淡出幕前

輕·功｜無綫劇集《輕‧功》於星期一（5日）首播，甫播出即被大讚劇集內容貼地，是一部溫情小品劇。而主演之一的龔慈恩，於劇中所飾演的是一位曾是當紅女星，後來為愛息影，角色竟與她現實生活中不媒而合，但龔慈恩的情路卻更坎坷。現年59歲的龔慈恩，於90年代是著名的古裝美人，主演過多部經典劇集，但在婚姻路卻不順遂，經歷兩段婚姻，她更曾為第二任丈夫在事業高峰期，為照顧家庭淡出幕前，可惜最終都是離婚收場！



輕·功｜龔慈恩與黎耀祥相隔26年再度合作 凍齡美貌不遜同劇女星

輕·功｜龔慈恩與黎耀祥相隔26年再度合作 凍齡美貌不遜同劇女星（《輕·功》劇照）

要提到龔慈恩最成功的作品，不得不提96年的《西遊記》，劇中所飾演觀音，其形象、儀態至今依然被譽為無法取代，更被網民封為「最美觀音」。而這部作品還是龔慈恩與黎耀祥首次合作，在劇中黎耀祥飾演豬八戒，這次兩人再度合作被戲稱「最美觀音」與豬八戒結婚了！但也因此不少龔慈恩當年多部作品舊照被翻出，其美貌不愧是「古裝美人」，而如今保養得好的凍齡美貌也絲毫不遜色同劇女星，而且這次不但要飾演病重的「繆妙」，更會挑戰飾演年輕版「繆妙」，而且分飾另一新角色「何索」，相當大挑戰性！

輕·功｜龔慈恩兩段婚姻不順遂 異地戀讓關係漸行漸遠

輕·功｜龔慈恩兩段婚姻不順遂 異地戀讓關係漸行漸遠（《雪山飛狐》劇照）

龔慈恩在劇中飾演的是一位為愛息影的當紅女星，而戲外的她也曾為照顧家庭在事業高峰期淡出幕前。她與台灣演員林煒在1991年拍攝《雪山飛狐》認識，後來二人註冊結婚並育有一子一女，而龔慈恩為照顧家庭毅然決定淡出幕前。龔慈恩跟隨男方在台灣生活了3年，但為了照顧在香港的長輩，就在2002年帶著女兒回港生活，二人也因此開展遠距離婚姻。

龔慈恩提及過離婚主要是夫妻分隔兩地，林煒沒法適應香港生活，而她要留在香港照顧還在讀書的子女，所以讓關係漸行漸遠了。（IG@kung_mimi）

但林煒在2019年被拍到與同齡女總裁劉灼梅在路邊擁吻，當時已婚人夫林煒出軌新聞瘋傳，且林煒隨即承認與新聞中女主角關係。其後龔慈恩也發聲證實二人已經分居兩年並辦理離婚，而兩名子女也理解及尊重他們的決定。後來龔慈恩也提及過離婚主要是夫妻分隔兩地，林煒沒法適應香港生活，而她要留在香港照顧還在讀書的子女，所以讓關係漸行漸遠了。

輕·功｜龔慈恩情路坎坷 第一段婚姻遭丈夫出軌背叛

輕·功｜龔慈恩情路坎坷 第一段婚姻遭丈夫出軌背叛（IG@kung_mimi）

龔慈恩在遇上前夫林煒前，還經歷過一段婚姻，她在1990年與商人霍振華結婚，但她在馬來西亞完成劇集拍攝後，回港後發現丈夫出軌，於是決定離婚，結束一年多的婚姻。龔慈恩的兩段婚姻看似都有點不完美，但都看到她的率性，對於出現問題的婚姻毅然決然的放手，不拖沓。

輕·功｜龔慈恩親手栽培兩名子女成材

龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，均由龔慈恩親手照顧和陪伴成長，而對於父母離婚他們都是理解和尊重。在龔慈恩的栽培下，兩名子女如今有不錯發展，女兒林愷鈴今年於香港大學建築系順利畢業，同時也跟隨母親步伐進入演藝圈，日前更於ViuTV劇集《繩角》擔任女主角收獲不少好評。而兒子林卓毅去年於全球50大頂尖高中之一的Appleby College畢業，也是一名高材生！如今兩名子女都成材，龔慈恩曾在訪問中透露不急著再找伴侶，想先好好地享受自由自在的生活。