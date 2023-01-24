「北大才女」劉媛媛棄當律師轉行直播帶貨　日賺1億卻被指走歪路

曾經有狀元夢想駕駛巴士，而在內地有「北大才女」之稱、現年32歲的劉媛媛寒窗苦讀多年，成功獲取錄為北京大學法律系研究生，卻放棄當律師，反而轉行直播帶貨，更試過一晚進帳一億！劉媛媛經歷過創業失利，卻在兩年時間內翻身成功，一起來看看她的故事吧。



劉媛媛於1991年在河北邯鄲一條小農村出生，她曾於演說透露自己「出身無門」。（劉媛媛微博）

劉媛媛於1991年在河北邯鄲一條小農村出生，她曾於演說透露自己「出身無門」。她的父親擁高中學歷，也曾當過兵，在村內做小生意。劉媛媛的舅舅則協助她轉至城市讀中學。不過由於來自農村，劉媛媛因嚴重口音、鄉土打扮而被排擠。而且由鄉村的傲人成績，一瞬間跌至城裡學校的「包尾」！

為了入讀名牌大學，劉媛媛從幾十本學習方法的書本中，鑽研出適合自己的學習法，既能快速背書，也可提高應試能力。配合有紀律的時間規劃，劉媛媛於短短三個月就從考第尾變為考第一，成績亮眼。不過由於起步遲，她先考進對外經貿大學，苦讀4年，以全國第10名的優異成績被北京大學錄取成研究生。

準備入讀北大研究生之時，22歲的劉媛媛參加了演說比賽《超級演說家》。（《超級演說家》）

準備入讀北大研究生之時，22歲的劉媛媛參加了有機會贏得200萬獎金的演說比賽《超級演說家》，不過她在這方面毫無經驗，初賽時不被導師和評判看好。飽受批評的她雖然大受打擊，但也很快她就振作起來。她套用自創學習法，將這個節目的第一季所有片段不斷翻看研究，再細閱20多本有關演說的書籍作參考，用了3天時間歸納出演說技巧，加上改善自己的語調、肢體動作及表達方式，最終於決賽上以《寒門貴子》為主題的演說成為奪得冠軍，更成功爆紅，取得多個商演機會和人生第一桶金。

相比起當律師，她發現演說能取得更大的滿足感，繼而決定將賺取的金錢，加上借來的300萬拿來創業，於2015年成立文化傳媒公司，並研發考研網站，可惜失敗收場，更欠下300萬債。但劉媛媛並沒有因此而氣餒，反而決定再次將當日成功的自創學習方法作教學賺錢，不但令她還清債務，更在兩年時間內時間賺取千萬收入。

成功翻身令她更堅信自己的學習法有效，故決定將此法套用於「直播帶貨」中。（抖音 @劉媛媛）

成功翻身令她更堅信自己的學習法有效，故決定將此法套用於直播帶貨中，起初收看人數寥寥可數，但經過一番努力，劉媛媛蛻變成帶貨能手。她的抖音現時粉絲超過1500萬人，去年6月開始更開始於抖音推薦圖書，吸引不少學生和年輕人，其中一晚最高銷售額更高達1億！她進行無間斷16個小時直播，堅持「不賣完不結束」。除了直播帶貨，她更於微博、抖音教演說、教寫作、教學習法。更於2019年成為福布斯中國、U30精英榜之一。

不過轉戰做直播帶貨完全不被網民認同，不能理解為何擁有高學歷的她要從事這種職業，自貶身分。劉媛媛卻不認為她在「走歪路」，更表示職業無分貴賤，最重要是找到適合自己的事業及生活方式。劉媛媛尋找適合自己學習方法的眼光獨到、放棄當律師轉行的果斷，以及埋頭苦幹，讓她有一番成就。