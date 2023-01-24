屬豬、鼠、牛、虎2023年七仙羽運程｜3生肖桃花特旺惟小心處理

【屬豬、鼠、牛、虎｜七仙羽2023兔年運程】七師傅2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！除12生肖的整體運勢外，更有各個生肖的運程。本次先是豬、鼠、牛、虎的整體運程，一同來參考玄學家七仙羽2023兔年12生肖運程啦！



>>>七仙羽2023兔年運程｜12生肖整體愛情運 TOP 3桃花運最旺秒脫單<<<

七仙羽2023兔年運程（龔嘉盛攝）

屬豬、鼠、牛、虎｜七仙羽2023兔年整體運程一文睇清

七仙羽2023兔年整體運程：屬豬者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬豬者今年因吉星關照，魅力勢不可擋，單身者有機會認識異性；已有伴侶者及已婚者小心別被外人介入感情，或小人從中作梗而引起誤會和矛盾，切勿被旁人有機可乘。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

今年吉星高照能夠乘勢步步高升，取得成功。但是受凶星影響，囗舌是非和小人會對事業造成阻礙，七師傅建議工作時，守好自己的崗位及多親力親為地建立人際關係。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

屬豬者的財運在十二生肖中算是十分好的生肖。今年如果把握賺錢機會，理財適當，不要當月光族亂花錢，就有機會可以得到第一桶金，做隻發財大金豬。

屬豬、鼠、牛、虎2023年七仙羽運程｜屬豬者今年因吉星關照，魅力勢不可擋（《First Love 初戀》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬鼠者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬鼠者今年有機會可遇到能發展的對象，多留意身邊的異性主動出擊；不過已有伴侶者及已婚者則須小心注意，容易有第三者出現甚至觸發分手危機，師傅建議多代入對方的角度去思考。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬鼠者今年刑太歲，跟上司和同事的合作未能盡如人意，但只要抱着正面態度，加倍努加事業上還是有機會可獲得認同和賞識的。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

今年屬鼠者財運不算太好，亦不利投資。若有投資習慣的屬鼠者應選擇以穩健長線投資為主，不宜投機短炒。

屬豬、鼠、牛、虎2023年七仙羽運程｜屬鼠者今年刑太歲，跟上司和同事的合作未能盡如人意（《我們與惡的距離》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬牛者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬牛者今年容易遇到霧水桃花；至於已有伴侶者小心與戀人出現矛盾而爭吵，已婚者建議多關心對方，才能有利感情狀況。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

屬牛者今年會比較容易遇上危機，不利轉工。在辦公室裏的不同角色也可能會成為阻滯，四面樹敵，尤其要避免跟異性糾纏 。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

屬牛者財運平平，不利投資，很大機會會輸多贏少。七師傅提醒屬牛者要保持正面的態度，今年要腳踏實地，努力工作。

屬豬、鼠、牛、虎2023年七仙羽運程｜屬牛者今年容易遇到霧水桃花（《流星》劇照）

七仙羽2023兔年整體運程：屬虎者

七仙羽2023兔年整體運程｜愛情運

屬虎者今年桃花運頗佳，單身者毋須急要開花結果，享受過程；已有伴侶者及已婚者慎防第三者，也會引來小人是非，所以需要非常謹慎處理。



七仙羽2023兔年整體運程｜事業運

今年事業運很順利，工作環境中有貴人相助。加上屬虎者跟上司和同事關係很不錯，自己的努力也得到認同，今年有升職機會。

七仙羽2023兔年整體運程｜財運

今年對於從商的屬虎者甚為有利，會有新商機出現和男貴人相助，尤其農曆四月 丶 五月 和十月這幾個月份，應打醒精神留意身邊機會。

**生肖命理只供參考之用，內容由七仙羽授權刊登**資料來源：《七仙羽教你兔年趨吉避凶》