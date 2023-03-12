日本辣妹由露宿者變人生勝利組　21歲做主編5年後成國際學校校長

不知大家在21及26歲時，分別在做甚麼呢？正當我們還在求學階段，日本女生赤荻瞳便已成為雜誌主編，而在今年4月，26歲的她更會擔任校長，事業看似一帆風順。不過，在輝煌的背後，赤荻瞳亦曾歷一段黑暗時期，曾高中輟學流浪街頭，最後在機緣巧合下，成功低谷反彈，努力獲得更大的成就。



日本女生赤荻瞳在12歲時，接觸到辣妹打扮後，便迅速迷戀這種風格。(IG@pitto_96)

赤荻瞳已在21歲時成為雜誌主編。(IG@pitto_96)

對於辣妹的印象，一般都是個性直率，好壞參半，而在穿搭上，則極具個人風格，看來充滿街頭時尚。赤荻瞳在12歲時，接觸到辣妹打扮後，便迅速迷戀這種風格，開始追閱有關辣妹時尚趨勢的雜誌，其中曾被譽為「辣妹聖經」的《egg》，更是她喜愛雜誌之一。

赤荻瞳一度為辣妹打扮而輟學露宿公園。(IG@pitto_96)

因校規收緊輟學露宿公園

辣妹造型一般較浮誇，故赤荻瞳屢戰校規底線。她其後從雜誌得知一間對校服造型寬鬆的高中，由於錄取門檻較高，她積極發奮獲取佳績，最後也順利入讀，惜校規後來收緊，嚴謹得連裙子也不能太短、亦不可染髮，令她在高中二年級時，萌生輟學念頭，以表對學校不滿。

當赤荻瞳離開校園後，便加入「辣妹同好會」，與同好者分享時尚知識，到夜店載歌載舞。為賺取收入，她亦特設「一日辣妹體驗」，帶旅客感受做辣妹的生活。由於收入時好時壞，加上大量的置裝費用，她試過與好友流落街頭睡公園，但這也沒有磨滅她的辣妹意志。

赤荻瞳其後因機際逆襲成雜誌主編，年薪約48萬港元。(IG@pitto_96)

人生逆襲任雜誌主編成人生勝利組

後來隨著辣妹熱潮褪減，開始變得小眾，連《egg》也不敵休刊。赤荻瞳因此收入大減，不得不向現實低實，平日卸下辣妹打扮，任職廣告行銷公司。直至一次機遇，讓其重燃起對辣妹文化的熱愛。她的公司接到一單為《egg》復刊的合作，認為是個合適時機，於是自告奮勇提出參與，並全力以赴幫忙及搜集資料，結果得到賞識，在年輕的21歲之齡，便已任雜誌主編，由昔日露宿街頭，翻身至年薪800萬日元（約48萬港元）的人生勝利組。

赤荻瞳的辣妹打扮。(IG@pitto_96)

為雜誌模特兒組女團、歌列熱門單曲

除了滿腔熱誠，赤荻瞳憑多年經驗，為雜誌轉型成功。她察覺到時而勢逆，網絡發展強大，認為實體本難達收支平衡，於是將雜誌轉至網上經營，透過社交網站YouTube、Instagram及抖音等，吸引更多讀者，讓雜誌可以繼績立足。她亦會宣傳辣妹文化，在2021年為旗下模特兒組成嘻哈組合「半熟卵っち」，推出多首歌曲，其中〈GAL is Mind〉更在i Tune Store上，被7個國家評為嘻哈熱門歌曲，今年初更與印尼說唱歌手Ramengvrl合作推出混音版，給大眾認識更多辣妹文化。

赤荻瞳憑多年經驗，為雜誌轉型成功，更在2021年為旗下模特兒推出嘻哈組合。(Twitter@pitto_096)

26歲成國際學校校長

現年26歲的赤荻瞳，今年將有新身份－－澀谷女子國際學校（Shibuya Women's International School）校長，院校致力開辦實用課程，不只有常規教育，還加設全球影響力（網紅）課程、創意技巧課程、管理企業課程及高中教育課程，當中包括實習機會，以培養出具影響力的女性。學校將於今年4月開學，首年學費高達129萬日元（約7.72萬港元），並以經驗實踐為首。