調查｜DIY手作是公認伏禮物？最新送禮預算公開　近6成女不想收花

調查研究｜剛過去的情人節，不知大家如何慶祝？對不少人而言，送禮是門學問，既要實用性高，又得充滿驚喜，最重要是能夠表達心意。近日有項網上調查，顯示港人最重視的日子，情人節被排除在外，而近年大家愛送的DIY手作，竟是逾半人嫌棄的禮物！



調查研究｜近日有項網上調查，顯示港人最重視的日子，情人節被排除在外，而近年大家愛送的DIY手作，竟是逾半人嫌棄的禮物！(《鬼怪》劇照)

不少人都會在重要日子慶祝，紀念踏入新的里程碑。不過，以往被受重視的情人節，原來現在已變得不重要？生活易最新公布「港人送禮及慶祝習慣調查」，邀請2,047位港人參與網上問卷調查，發現大家最重視的紀念日，竟為「生日」，無論是自己（69%）、家人（68%）或伴侶（66%），都會高度關注，逾七成人（72%）更會送禮祝賀。而浪漫的聖誕節，則當選最喜歡的節日（93%），但僅六成人（58%）會送禮物，相較生日，慶祝的興致較低。

此外，調查亦發現，男士重視另一半生日甚於自己，但女生則相反，普遍認為自己生日（77%），較另一半生日（63%）重要。

會送禮的節日或紀念日：

1. 生日 （72%）

2. 聖誕節 （58%）

3. 母親節 （42%）

4. 農曆新年 （41%）

5. 新屋入伙 （31%）

6. 父親節 （28%）



調查研究｜不少男生會在大時大節送花，給對方一個驚喜，然而有近六成（56%）女生則不想收花。(《愛回家之開心速遞》 劇照)

有云「物輕情義重」，近年愈多年輕人愛自製手作，給對方獨一無二的禮物，期待感動對方，但這做法其實反應參半。若煩惱送甚麼禮物，大部分人都會選「生日蛋糕」（66%），但並非人人都喜歡，在最想收到的禮物排名中，只得第5位（42%）。調查亦指出，女生傾愛裝扮，會想收到「首飾」（69%）保值，其次為「皮具」（62%）及「電子產品、相機」（61%）。男生則偏好實用型，想收「電子產品、相機」（88%）、「家品」（64%）及「皮具」（49%）。

更為耐人尋味的是，不少男生會在大時大節送花，給對方一個驚喜，然而有近六成（56%）女生則不想收花，希望以其他禮物取替。此外，不少人都想自製獨特的禮物，表達自己的重視和心意，並付出不少心力和時間。然而在調查中，男女受訪者均異口同聲認為是「伏禮物」，分別有逾半數男生及六成女生，都不想收到「手作、DIY工藝品」，結果令人意外。

調查研究｜調查亦指出，女生傾愛裝扮，會最想收到「首飾」保值。(《鬼怪》劇照)

曾聽過不少女生表示，收到昂貴禮物會感負擔，因此送禮者需懂得拿捏。調查公開生日送禮預算中位數，其中送給自己、伴侶或父母的禮物，均在1000港元內，親戚朋友和同事則分別為500港元和300港元，而食飯慶祝的預算亦相若，或只買約200港元茶點小食給同事。近年愈多人視寵物為子女，故不少人預算較高，都預約600港元慶祝，而子女亦有3,000港元，較送自己的預算高。