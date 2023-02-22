29歲OL靠教人Excel逆襲成百萬富翁！毅然裸辭全因衝動？

相信不少嚮往自由的打工仔都萌生過自己創業的念頭，因為很多東西都能夠自己控制，但是一直找不到方向，或者怕失敗、不敢踏出舒適圈。不過迪士尼電影《風中奇緣》中的角色—柳樹婆婆說過一句話：「有時候，正確的道路並不是輕鬆好走的。」敢於嘗試與挑戰，是成功的第一步。美國就有一名29歲的OL，單單教人用Excel，成功逆襲成百萬富翁，一起來看看她的故事吧！



美國就有一名29歲的OL，單單教人用Excel，成功逆襲成百萬富翁！（IG @kat_norton）

美國一名29歲的女生Kat Norton，跟許多打工仔一樣，在日常沉悶的工作中，找不到心靈上的滿足，繼而開始尋找其他發展的方向。疫情期間，美國很多公司都讓員工在家辦公，Kat就想起自己之前曾經教過別人用Excel，毅然決定加入近年興起的短視頻的行列，發展其副業。

Kat的教授方式卻跟平常人不一樣。除了內容精要，呈現方式也十分生動。（IG @kat_norton）

可能你會覺得，Excel的基本操作，誰不會啊？不過Kat的教授方式卻跟平常人不一樣。除了內容精要，呈現方式也十分生動，她會一邊跳舞一邊加上很容易理解的圖案，逐個步驟教導觀眾。只需要看幾分鐘的影片，就能輕鬆學會很多Excel的特別功能。正因為箇中理念普通得沒有人想過，Kat就因此脫穎而出，在很短時間內吸納大量粉絲。

隨著其Excel的教學短片弄得愈來愈有聲有色，Kat果斷向公司辭職，將這份副業變成自己的全職。（IG @miss.excel）

隨著其Excel的教學短片弄得愈來愈有聲有色，Kat果斷向公司辭職，將這份副業變成自己的全職。她開始提供教學課程，更創立「Miss Excel」的帳號，在疫情期間向全世界販售Excel的網上課程。Kat曾說過自己試過1天賺了超過10萬美元（約78萬港幣）！這麼放手一搏，Kat成功從普通OL逆襲成為百萬富翁，還幫母親提早退休。

Kat曾說過自己試過1天賺了超過10萬美元（約78萬港幣）！（IG @miss.excel）

不過萬事起頭難，Kat的創業之路也同樣不容易。她是一個很容易害羞，也經常會感到焦慮的人，因此Kat很努力提升自信以及學習有關商業的知識，就連《福布斯》也曾經為她做過專訪。不過一開始有創業想法的時候，Kat的內心其實也不斷壓抑這個「瘋狂想法」，因為這代表了她必須踏出舒適圈，包括辭職等，還得面對高風險的創業之路。

留在自己舒適區並勸說自己不要行動是最容易的，潛意識會試圖舉出各種論據，讓你保持原狀。 美國創業女生Kat Norton

採取越多的衝動行為，就會越容易推動自己前進。 美國創業女生Kat Norton

被問到成功秘訣時，Kat將一切歸功於「夠衝動」。（IG @kat_norton）

被問到成功秘訣時，Kat將一切歸功於「夠衝動」，不論是拍片、裸辭，還是創立IG帳號。此外，還需要一些創意，將沉悶的教學內容，以有趣的方式呈現，如：唱歌、跳舞，才能讓觀眾感覺到你是與別不同的。