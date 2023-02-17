26歲KOL做「全職嬰兒」穿尿片、咬奶嘴　獲拍拖5年未婚夫支持

難得週末，很多上班族都會選擇待在家裡耍廢，好好休息一下。美國一位26歲的女生則將耍廢生活發揮到極致，在幾年前決定做全職嬰兒，每日在家中穿尿片、咬著奶嘴及用奶樽飲奶，甚至開設了YouTube頻道分享自己的嬰兒生活。



美國一位26歲的女生則將耍廢生活發揮到極致，在幾年前決定做全職嬰兒。

26歲的Paigey是一名成人尿片愛好者（ABDL），從小就喜歡穿尿片，即使長大後仍沒有改變這個習慣，不論在家、外出或是上班都會穿著成人尿片。她在幾年前決定辭去工作，專心留在家中做全職BB。除了會穿尿片、咬奶嘴及用奶樽飲奶外，還特地訂造了超大型的BB餐枱及床等傢俬，成為一位超級巨嬰。

26歲的Paigey是一名成人尿片愛好者（ABDL），從小就喜歡穿尿片。（Malaymail）

不過Paigey的智商與一般成年人無異，只是單純享受這個生活方式。她會像正常人一樣外出購物，不過依然會打扮成嬰兒一樣，懶理其他人的目光。而且Paigey穿尿片的習慣也沒有影響她的感情生活，她有一位拍拖5年的未婚夫，而且家人也接受她這樣的生活方式。

Paigey的智商與一般成年人無異，只是單純享受這個生活方式。（Daily Mail）

Paigey更開設自己的YouTube頻道，分享自己的嬰兒生活來賺取收入，亦希望鼓勵有同樣嗜好的人，不要因此覺得羞恥，應該勇敢告訴別人自己的想法！不過就惹來大量網民的負評，指她每日都不務正業。