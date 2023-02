當提及李玟(Coco)時,除了耳熟能詳的歌曲外,李玟的婚姻狀況亦是大眾熱議的話題。李玟自從去年爆出與加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz 婚變後,再加上腳傷舊患等多重打擊,整個人消瘦不少。近日亦因腳傷入院,進行緊急手術。對於李玟來說,生活的不如意沒有因她的「歌后」之位而放輕一些腳步,並沒有給予李玟太多點緩衝時間。但在多重打擊之下,她仍以「女戰士」的態度面對一切,就讓我們一同探索李玟堅強的人生觀。



李玟童年雖缺父愛 無阻一家和睦

提起李玟(Coco),原名李美林。不少人以為李玟是個台灣人,但其實她只是從台灣發跡!李玟不單廣東話流利,她更在香港出生及長大,李玟曾在《聲生不息》中表示雖然童年沒有父親,因為在自己臨出生前,父親因病去世。母親亦沒有改嫁,並獨力撫養她們三姐妹。雖然曾在香港居住「板間房」,但童年生活過得愉快,所以對香港的印象良好!

李玟後來9 歲時全家移民到美國生活,一直相安無事。在節目中曾分享過童年的一大要事:1989年時,當年李玟14歲時,突然發生強度超過6.9級的大地震,正在溫習功課的李玟目睹整個診所搖晃不止,對街的玻璃窗紛紛爆裂。

我躲在桌下,哭著喊媽媽……以為世界末日了。 李玟

幸好最後全家人平安無恙,經這個地震事宜後更加深了一家人的關係,亦因童年多處定居所致,造就李玟精通中、粵、英語。

李玟歌后之路並不平坦 種種成就磨鍊意志

雖然李玟在9歲便移居美國,童年定居香港所留存的好印象促使她在1993 年的暑假期間,回流香港參加歌唱比賽。雖然在《新秀歌唱大賽》以亞軍出道並獲得唱片公司賞識,其後有機會安排去台灣發展。

在台灣發展的時間,李玟分享道一開始的路並不好走,因為初出道時國語不好,只好賣力搞笑,加上唱功,最後在節目《龍兄虎弟》中迅速走紅。

那時我每日都很渴望得到一個機會,很渴望去表現自己,希望可以說服到觀眾 李玟

在一番努力下,李玟以未滿20歲之齡,用《我依然是你的情人》一炮而紅,唱片大賣,更拿到當年的最佳新人獎。隨著最佳新人獎,李玟更在一年之內,出了四張個人專輯和無數合輯。可惜,年輕的李玟並未有因為眾多唱片而過上好日子,她曾分享過因為當年不知「版稅」為何物,結果一直靠著低廉的「車馬費」維持生活。

一星期收入僅1千台幣,只夠吃麵包和即食麵。當時的刻苦生活過了一年半,不能失場,失場會被罰錢。與家人通長途電話就是我最大的支出。 李玟

艱苦條件並沒有令李玟心生後悔,反倒將她訓練成了「錄音高手」,高峰期李玟一小時可以錄一首歌!談及李玟堅持的理由,她指我不知道什麼叫慘,以前看很多香港明星的故事,比如周潤發、劉德華、成龍,他們比我更慘,所以我一心以為,做明星都是很苦的,要成功就需要過一些很苦很苦的日子!

幸好在後來的日子裏,新力唱片與作詞人 姚謙的出現,令李玟的苦日子捱到頭。從1996年的《往日情》、《愛我久一點》、《自己》,令李玟逐漸成為「主題歌」及「廣告歌」天后,當中更有令李玟登上奧斯卡舞台的《月光愛人》!

事業終得意 背後屢受舊病困擾

李玟的事業正當紅日之時,可能因為長期高強度的工作,讓李玟的身體到達了極限,當時李玟突然發現自己的嗓子,高音唱不上去,中低音又控制不穩,基本上處在一個「五音不全」的狀態。這個狀態令李玟在完成了2008年北京奧運會錄製歌曲《Forever friends》後便要推掉了所有的工作,狀態更維持了一年多。在康復過程裏,李玟並沒有怨天尤人,反倒開始了學習生物學的專業並從頭開始練習發聲方式。據悉,雖然這段時間難熬且痛苦,但是李玟都一邊哭泣一邊練習發聲。

李玟面對失聲低潮並不容易,幸得聽見幾近失去聽覺的李媽媽鼓勵:不要放棄(微博@CoCo李玟)

聲音狀態失衡後,事過多年後,本月24日時李玟從微博中透露自己天生左腿有缺陷,並已經入院準備進行骨盆與大腿的手術。一直靠着單腳支撐的李玟,在舞台上發光發熱,從沒有透露半點微言。

我忍受痛楚很多年了,現在已讓我無法正常生活。老天爺逼我要去面對,這麼多年在舞台上跳舞,其實是靠一邊腿去支撐整個身體,這一切都是靠自己的意志力。 李玟

據李玟二姐李思林(Nancy)所言,李玟的手術現已成功並需要康復期六個月。

家庭、健康苦難考驗 成就浴火重生「女戰士」

欲戴皇冠,必承其重,「歌后」給予李玟的考驗並不單單在於個人健康及成后之路,上天亦給予「家庭」這門課題。李玟與加拿大籍富商老公 Bruce Rockowitz於2011年結婚,兩人多年內雖然沒有生育,李玟仍將對方與前妻所生的兩個女兒視如己出,一家四口一直給外界幸福的形象。

近年Bruce 三度傳出不忠及繼女選擇支持爸爸,令李玟大受打擊及感背叛。據悉,半年前李玟搬出南區壽臣山道曉穎花園的愛巢外,社交平台上停止追跡兩位繼女,更在社交媒體上展示患病及體重下滑的照片!李玟在年末總結中表示靠著愛與希望撐下去,並在2月14日發佈的新歌《TRAGIC》中並寫道「選擇離開的是什麼?選擇擁抱的又是什麼?」,並分享「走向死亡的愛情,無法挽回的關係,或許離開才是最好的安排。」不少歌迷均認為她對自己的感情及婚姻作出憑歌寄意。

託你的福 讓我領悟 讓我攤牌

燦爛星光 不是用來 徹夜等待

離開你是我最好的安排 你還不明白 我矜貴的愛 It's too late for 'I love you' s.



李玟的堅強,並不單單因她一路無懼地逆風而行,而是在於她的不敗意志,碰到挫折沒有後退,而是直面面前,正如她的寄語,她在成就中浴火重生成一名 「女戰士」。

態度決定一切。現在我就是一個女戰士,再次面臨一個大挑戰。人總有脆弱的時候,這是難免的,可是我們永遠要記住,烏雲過後太陽就出來了。不管怎麼樣,我會努力一步一步往前走,我知道我一定可以的 李玟

資料來源:微博@CoCo李玟、IG@cocolee