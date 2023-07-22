「史上最年長女優」81歲高齡出道　曾一度抗拒　認定亡夫一人

素海霖於今年以「首名香港人女優」的旗號一出道即時成為全城焦點，或許不少認為女優們都是「躺平」賺錢，事實上一切都是血汗活，而且又有多少人明白他們背後的心酸。日本一名年僅88歲的婆婆，成為世上最年長的成人影片女演員，昔日她從未想過要「下海」，又揚言：「如果丈夫在生，一定不會入行。」



「史上最年長女優」以81歲高齡出道

現年88歲的小笠原優子，早於7年前被身邊好友不斷游說下，以81歲高齡出道成為AV女優，隨即引來不少網民熱議。她出道時聲稱自己已有24年未有進行性交，除了跟亡夫外再沒有跟任何人發生過關係。

「史上最年長AV女優」以81歲高齡出道（youtube@VICE Japan）

「史上最年長AV女優」以81歲高齡出道（youtube@VICE Japan）

「史上最年長AV女優」以81歲高齡出道（youtube@VICE Japan）

根據日本媒體《livedoor》報導，小笠原優子自59歲喪夫後獨自經營小食店，之後到在親友的居酒屋工作，當時有一名任職髮型師的女士是居酒屋的常客，久而久之二人成為了無所不談的好友，當時對方指自己開始從事成人行業，更不斷在旁慫恿她「下海」拍片。

小笠原優子（youtube@VICE Japan）

曾一度抗拒「我為何要這樣傻？」 認定亡夫一人

起初，小笠原優子對此十分抗拒，而且她性觀念保守，認為一輩子的性經驗對象只有亡夫一人，故此毫不猶豫一口拒絕：「我為何要這樣傻？我不想讓人們看到我的裸體。」然而對方3年來多番游說她，漸漸她心中出現動搖，「或許我應該了解一下才拒絕」遂決定應邀。去片場觀摩一次再決定。

曾一度抗拒「我為何要這樣傻？」 認定亡夫一人（youtube@VICE Japan）

友人多番游說 1個插曲最終決定「下海」

到了現場時，她無意間看到正在拍攝「老人看護」題材的影片，眼見只有4至5名年長的男演員，即時反感表示：「要是我的話，才不要老男人，帥哥不好嗎？」，因這句令片商人員理解成「只要是帥哥就可以」。殊不知一星期左右，片商人員真的請來符合其要求的男演員，最後她決定以81歲高齡成為成人電影女優，如今一年平均拍攝1部作品，同時一星期於小食店工作3天。

友人多番游說 1插曲最終決定「下海」（youtube@VICE Japan）

子女無反對 坦言找到「第三人生」

自從開始拍攝後，小笠原優子坦言從中尋找到屬於自己「第三人生」，更不時審視自己的表現。她家中有兩女一子，女兒經已結婚，對其「下海」決定毫無意見，兒子則希望她身體健康、長壽，隨便她追求自己想做的事。不過她坦言丈夫仍然在生， 絕不會入行。

子女無反對 坦言找到「第三人生」（youtube@VICE Japan）

如今她只希望自己身體健康，好好享受每一天，並希望自己在90歲依然能夠演出。早年她曾提到自己未有計劃引退，並表示只要還能開車，都不言休。「最重要避免為別人帶來麻煩，因此我會定期去醫院做身體檢查避免大病，多虧如此，我仍然可以跑步甚至駕車，每2天吸一包煙。我喜歡日本酒，我可以飲大約5杯。」為了在演出時有更佳表現，故每日都在拉筋。