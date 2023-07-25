《奇幻潮》重播！盤點5個單元女主：全離巢、公司主席、攻讀博士

TVB節目《奇幻潮》近日第四度重播了，而且這次更選在深夜時段，又即將踏入農曆七月，可說是恐怖升級。《奇幻潮》首播是在2005年，節目以短劇形式講述22個靈異故事，當時是由鄭伊健和羅敏莊主持，而恐佈程度成一代人的童年陰影。

而這套播出逾18年的節目中，有不少女星都是剛入行，但現在再看都能認出，絕對是天生麗質又保養得宜。如今她們有些已是當紅女星，也有已息影成上市公司主席，一起來看看這5個經典單元的女演員現況，都已全離開TVB。



《奇幻潮》第一集：〈奇能異視〉黃婉佩飾JoJo Wong （截自YouTube@TVB）

《奇幻潮》第一集：〈奇能異視〉黃婉佩飾JoJo Wong

作為《奇幻潮》的第一集〈奇能異視〉，一播出就即引起很大迴響，這一個單元是由當時紅極的女子組合2R，黃婉佩（Race）和黃婉君（Rosanne）主演。劇情講述由黃婉佩飾演的JoJo，是當組女演員，意外擁有看穿別人心裏想法的超能力，從而引起一連串的事。故事詭異，劇情題材新穎，播出後即引起熱烈討論。

黃婉佩（Race）現成上司公司主席（IG@missracewong）

黃婉佩（Race）現成上司公司主席

而黃婉佩與姊姊黃婉君組成的2R，在2007年與唱片公司合約期滿後解散組合，兩人各自在娛樂圈發展，可惜星路平平，在2011年10月決定息影，轉行從事金融市場策劃。

其後在2016年與現任年長她19年的新加坡富商David Loh再婚，成幸福人妻和誕下一子一女。但黃婉佩也沒有放下工作，她與妹妹黃婉球（Rhonda）一起創立了網上地產平台，今年正式在美國上市，榮升成上市公司主席，相當厲害。

40歲黃婉佩依然少女感十足 兩任丈夫都年長近20歲 對她寵愛如公主

《奇幻潮》第三集：〈未來聊天室〉楊思琦飾未來精靈 （截自YouTube@TVB）

《奇幻潮》第三集：〈未來聊天室〉楊思琦飾未來精靈

《奇幻潮》的第三集〈未來聊天室〉是被網民選為最恐怖之一，由楊思琦和胡諾言主演。楊思琦飾演未來精靈，告知未來的事物來換取人的壽命，用家使用電腦登錄後可詢問，而代價則是登錄期間時間流動會變成6秒一日。而胡諾言飾演的劉家偉，因此多次換取未來的賭博賽果而贏了很多錢，正當開心之際因忘記登出耗盡生命，最終橫死街頭。

楊思琦與圈外人結婚 成2子之母（IG@szekikk）

楊思琦與圈外人結婚 成2子之母

楊思琦在2001年參選香港小姐以連獲6獎，成6料港姐冠軍，入行後隨即獲力棒，拍攝多部電視劇和主持節目。但在2011年突然宣布未婚產女做單親媽媽，並有指背棄當時男友，出軌他人所誕下，一時負評如潮。但她也堅強和努力工作，養育女兒，在2019年宣佈與圈外人結婚，並再誕下一子，現時主要在中國發展演藝事業。

《奇幻潮》第四集：〈四人再歸西〉唐詩詠飾Alice （截自YouTube@TVB）

《奇幻潮》第四集：〈四人再歸西〉唐詩詠飾Alice

《奇幻潮》中的〈四人再歸西〉，是向《夜驚魂》中經典「四人歸西」致敬之作，恐怖程度可想而知，也是讓不少觀眾至今仍記得的單元之一。由鄧健泓飾演的Darren，因不相信民間相傳若打麻將時相繼出「西」會無故身亡，所以相約唐詩詠演飾的Alice，和另外兩人於陰年陰月陰日陰時玩「四人歸西」。

結果真的在凌晨12點4人相繼打出「西」，並再打出「一筒」，其後4人都離奇死亡，劇情相當恐怖，當時讓不少人一時都不敢打麻將。

唐詩詠成人氣演員 2017年奪視后（IG@natalietong53）

唐詩詠成人氣演員 17年奪視后演技獲認可

18年前出演〈四人再歸西〉的唐詩詠，如今再看﹐外貌竟一點變化都沒有，且現在退去嬰兒肥，更是越大越美。唐詩詠在2003年加入TVB正式出道，效力近20年，足足拍了56部電視劇，在2017年憑著劇集《不懂撒嬌的女人》角色首奪最佳女演員（視后），絕對是對她演技的認可。在去年（2022年）在與TVB合約完結後沒有再續約，放慢腳步好好休息一下，現在正籌備舞台劇。

《奇幻潮》第八集：〈我愛你〉徐子珊飾Joanna

《奇幻潮》第八集的〈我愛你〉，劇情甜蜜又詭異，講述謝天華飾演的Michael，擁有陰陽眼，可看見由徐子珊演飾亡妻Joanna。但Joanna起初並不知自己已於三年前在車禍中死去，一直在在陽間與丈夫生活，但其令其健康惡化，在姨媽告知下決定消失。而這角色是徐子珊入行後第一次拍劇，如今再見外貌也沒甚麼變化。

徐子珊於事業高峰息影繼續讀書（徐子珊@weibo）

徐子珊於事業高峰息影繼續讀書

徐子珊是在《2004年度香港小姐競選》連奪4獎，是當年的4料港姐冠軍，其後就簽約TVB正式入行。徐子珊入行後即備受力捧，接連拍劇，還很快有機會踏入電影圈和簽約唱片公司出單曲，並成為香港首位在歌影均奪新人獎的藝人。但徐子珊在2019年年底，宣布息影退出香港娛樂圈，計劃將移居至歐洲及攻讀心理學博士課程。今年年初有網民於英國偶遇到徐子珊，分享稱她本人依然很美。

43歲徐子珊近況曝光美貌依舊 因這事息影再讀書 赴外國盼覓真愛

《奇幻潮》第十五集：〈紋身〉官恩娜飾Gigi

《奇幻潮》中的〈紋身〉不少人都說恐怖程度，是高於〈四人再歸西〉，而由官恩娜飾演的Gigi和劇情，更是使不少人不敢紋身的原因。劇情中Gigi臂上的紋身是為前度男友紋，當時更許下承諾要一生一世，但後來前男友因被她拋棄而自殺，化成冤鬼纏著她。而這個紋身更害死了新男友，且紋身不斷生長，多次嘗試去除都出現疼痛和流血情況。劇情可怕，成為不少人至今不敢紋身，而且提起〈紋身〉，都會想起由官恩娜所飾飾的Gigi，絕對是她的代表作之一。

官恩娜息影後成幸福人妻、2子之母

官恩娜是以歌手入行，其後加入TVB開始拍劇，擁有清純氣質和精緻外貌的她，很快就收獲大批粉絲。可惜在2014年患上「貝爾氏麻痹症」，導致官恩娜右半邊臉癱瘓，眼睛不能眨，僵硬面容。

官恩娜也藉此慢慢淡出娛樂圈，同年11月，宣布與陪伴她渡過難熬患病時刻的醫生男友訂婚。在2015年舉行婚禮結婚，婚後誕下一子一女，成為幸福人妻和媽媽。