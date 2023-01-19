40歲黃婉佩依然少女感十足 兩任丈夫都年長近20歲 對她寵愛如公主

【黃婉佩Race｜2R】現年40歲的前2R成員黃婉佩（Race），自2006年與加坡富商David Loh結婚，後誕下一對子女Cara及Dayton，成幸福人妻和媽媽！近日黃婉佩分享的近期新動態﹐可見她皮膚依舊光滑緊緻，姣好的身材更是藏不住，其實不僅近期，她在社交平台上時常分享與家人的互動，在淡妝或素顏狀態下，依舊容光煥發。相信除了與她保養得宜外，更與現在幸福少奶奶生活及事業有成有關，但原來黃婉佩曾經情路坎坷、星途平平。



黃婉佩婚後幸福如小公主 育兩子女

黃婉佩（Race）在2016年11月跟年長她19年的新加坡富商David Loh結婚後，成幸福少奶奶，黃婉佩不時分享她丈夫為她製造的浪漫驚喜，像是在她剛過的40歲生日派對時，感謝丈夫：「我的老公，總是全力以赴讓我的日子變得特別的人。（My hubby, the one who goes all out to make my days special.）」。而二人在婚後第二年誕下女兒Cara，在2021年再誕下兒子Dayton，不時可以在黃婉佩Instagram上看到她們一家四口的家庭樂照片，非常幸福美滿！

我喜歡老公成熟有智慧，當我小公主，生活無憂。 黃婉佩（Race）

黃婉佩丈夫曾離婚 與繼子女相處融洽

黃婉佩（Race）丈夫David Loh曾離婚，與繼子女相處融洽（IG@missracewong）

黃婉佩（Race）曾透露過丈夫David Loh是從事房地產生意，是憑自己努力打拼出來的。而她丈夫 David Loh曾有一段婚姻並已育有10多歲的子女，雖然這對子女是跟隨前妻居住，但黃婉佩在婚前更向丈夫表示，一定要等到他們都認同和接受她，自己才會答應與David Loh結婚。而現在看來黃婉佩應該與繼子女們相處得不錯，和樂融融。

黃婉佩也曾歷離婚 與向佐曾交往3年

（IG@missracewong）

而黃婉佩（Race）在嫁給現任丈夫前，其實也有過一段婚姻，在2004年時與年長她21年的新加坡富商陳靖諧秘密結婚，可能當時她仍未退出演藝圈，所以這段婚姻很低調，但可惜僅維持5年，在2009年離婚。隨後黃婉佩就與向佐交往3年，亦是情史豐富的向佐首位承認的女朋友，但可惜這段戀情最終也是無疾而終。

黃婉佩與姐姐黃婉君曾組2R 惜星途平平

（IG@rhondawong）

黃婉佩（Race）曾與姐姐黃婉君（Rosanne）組成女子姐合2R，先後推出了四張專輯，也有不少代表作，是一眾80、90後的共同回憶，但可惜當時相較其他組合或歌手，算是發展平平。後來黃婉佩接連拍攝了《當四葉草碰上劍尖時》及《赤沙印記@四葉草2》，人氣一度上升，但後來卻再無其他爆紅作品，組合2R在2007年解散，而黃婉佩也在2011年正式退出娛樂圈。

黃婉佩退出娛樂圈後 重返校園及創業獲佳績

黃婉佩（Race）退出娛樂圈後，重返校園及創業獲佳績（IG@missracewong）

黃婉佩（Race）在2011年正式退出娛樂圈後，決定重返校園修讀市場管理、商業的科目，充實自己。後來黃婉佩嫁給丈夫David Loh，雖成為幸福少奶奶，生活無憂，但她不想與社會脫節及與丈夫聊天有距離感。黃婉佩便於2016年與姐姐黃婉君（Rosanne）一起創立了網上地產平台，協助新加坡居民買賣房屋，事業現時經營得有聲有色。有時生活換一條路走，說不定會有不一樣的驚喜。