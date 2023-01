40歲黃婉佩依然少女感十足 兩任丈夫都年長近20歲 對她寵愛如公主

【黃婉佩Race|2R】現年40歲的前2R成員黃婉佩(Race),自2006年與加坡富商David Loh結婚,後誕下一對子女Cara及Dayton,成幸福人妻和媽媽!近日黃婉佩分享的近期新動態﹐可見她皮膚依舊光滑緊緻,姣好的身材更是藏不住,其實不僅近期,她在社交平台上時常分享與家人的互動,在淡妝或素顏狀態下,依舊容光煥發。相信除了與她保養得宜外,更與現在幸福少奶奶生活及事業有成有關,但原來黃婉佩曾經情路坎坷、星途平平。



黃婉佩婚後幸福如小公主 育兩子女

黃婉佩(Race)在2016年11月跟年長她19年的新加坡富商David Loh結婚後,成幸福少奶奶,黃婉佩不時分享她丈夫為她製造的浪漫驚喜,像是在她剛過的40歲生日派對時,感謝丈夫:「我的老公,總是全力以赴讓我的日子變得特別的人。(My hubby, the one who goes all out to make my days special.)」。而二人在婚後第二年誕下女兒Cara,在2021年再誕下兒子Dayton,不時可以在黃婉佩Instagram上看到她們一家四口的家庭樂照片,非常幸福美滿!

我喜歡老公成熟有智慧,當我小公主,生活無憂。 黃婉佩(Race)

黃婉佩丈夫曾離婚 與繼子女相處融洽

黃婉佩(Race)丈夫David Loh曾離婚,與繼子女相處融洽

黃婉佩(Race)曾透露過丈夫David Loh是從事房地產生意,是憑自己努力打拼出來的。而她丈夫 David Loh曾有一段婚姻並已育有10多歲的子女,雖然這對子女是跟隨前妻居住,但黃婉佩在婚前更向丈夫表示,一定要等到他們都認同和接受她,自己才會答應與David Loh結婚。而現在看來黃婉佩應該與繼子女們相處得不錯,和樂融融。

黃婉佩也曾歷離婚 與向佐曾交往3年

而黃婉佩(Race)在嫁給現任丈夫前,其實也有過一段婚姻,在2004年時與年長她21年的新加坡富商陳靖諧秘密結婚,可能當時她仍未退出演藝圈,所以這段婚姻很低調,但可惜僅維持5年,在2009年離婚。隨後黃婉佩就與向佐交往3年,亦是情史豐富的向佐首位承認的女朋友,但可惜這段戀情最終也是無疾而終。

黃婉佩與姐姐黃婉君曾組2R 惜星途平平

黃婉佩(Race)曾與姐姐黃婉君(Rosanne)組成女子姐合2R,先後推出了四張專輯,也有不少代表作,是一眾80、90後的共同回憶,但可惜當時相較其他組合或歌手,算是發展平平。後來黃婉佩接連拍攝了《當四葉草碰上劍尖時》及《赤沙印記@四葉草2》,人氣一度上升,但後來卻再無其他爆紅作品,組合2R在2007年解散,而黃婉佩也在2011年正式退出娛樂圈。

黃婉佩退出娛樂圈後 重返校園及創業獲佳績

黃婉佩(Race)退出娛樂圈後,重返校園及創業獲佳績

黃婉佩(Race)在2011年正式退出娛樂圈後,決定重返校園修讀市場管理、商業的科目,充實自己。後來黃婉佩嫁給丈夫David Loh,雖成為幸福少奶奶,生活無憂,但她不想與社會脫節及與丈夫聊天有距離感。黃婉佩便於2016年與姐姐黃婉君(Rosanne)一起創立了網上地產平台,協助新加坡居民買賣房屋,事業現時經營得有聲有色。有時生活換一條路走,說不定會有不一樣的驚喜。