動漫節2023謝雪心Cosplay耍劍超親民！圈中5位零架子前輩級女星

動漫節2023｜謝雪心昨日（30日）現身動漫節，打扮成遊戲《原神》中的「達達利亞」，於舞台上跳舞耍劍，表現得有板有眼。現年71歲的謝雪心，雖然入行約半載，不過待人依舊親民零架子，不會擺出前輩的姿態，得到不少後輩的尊重和喜愛。以下盤點5位同樣和藹可親的前輩級女星，是不少年輕人眼中受歡迎的女藝人。



每次進到新公司，就怕遇到擺架子的老前輩，感覺生人勿近。相反，若看到與年輕人打成一片的長輩，自然會給予相對的好感。謝雪心從影約50年來，拍過無數為人熟悉的電視劇，也曾奪《萬千星輝頒獎典禮2009》的「最佳女配角」，演技實力雄厚。不過，她不曾炫耀自己，更積極接觸年輕一輩的興趣，今年特別參與動漫節，扮演成《原神》的「達達利亞」角色，結合粵劇的耍劍技術，帶來超吸睛的表演，令人印象深刻。

動漫節2023｜謝雪心昨日（30日）現身動漫節，打扮成遊戲《原神》中的「達達利亞」，於舞台上跳舞耍劍，表現得有板有眼。(香港動漫電玩節)

不擺架子的前輩級女星1. 汪明荃

除了謝雪心，近年也有不少前輩級演員，因親民及平易近人的個性，得到年輕人們的喜愛。像是活躍於活動主持的汪明荃，當年因在開設Instagram帳戶後，於相片上以手寫方式，標籤所有合照的演員，可愛之舉掀起「汪阿tag」的熱潮。她亦緊貼潮流，會在社交媒體拍片開箱，分享收到大部分禮物時的感受，每個形容都細緻認真，展露出真誠的一面。

Mirror成員Jeremy(左1)、Anson Lo(左2)及Edan(右)到汪明荃家遊玩。(IG@wang_liza)

汪明荃自創「汪阿tag」。(IG@wang_liza)

不擺架子的前輩級女星2. 李司棋

不僅汪明荃，李司棋近年亦沉迷玩Instagram，不時分享日常生活趣事，間中更拍片示範烹煮美食，並化身時尚達人展示不同款的眼鏡。司棋姐的相片一般都充滿笑容，感覺親切和藹，現時已獲逾13.2萬追蹤者，曾參與「追星」活動，展出與Anson Lo巨型生日廣告牌合照的相片，得到對方留言後，更熱切回覆，並送上生日祝福，完全沒擺出前輩的架子。對於時下流行的IG Reels，司棋姐更是熱衷，並在今年獲得《第一屆十Reel頒獎典禮》獎項。

李司棋熱衷IG Reels，並在今年獲得《第一屆十Reel頒獎典禮》獎項。(IG@leeszekee)

不擺架子的前輩級女星3. 羅蘭

想必不少人對羅蘭姐的印象，都是海洋公園的萬聖節廣告，敢於拋開形象、扮鬼扮馬的開朗形象，為其添加不少分數。現年88歲的羅蘭姐，曾奪第19屆香港電影金像獎影后，亦在香港星光大道留下掌印，多年來積極慈善，曾分別獲香港護理專科學院及嶺南大學，頒授榮譽院士銜。雖然大明星都予人尊貴優雅感覺，但羅蘭姐也會不顧形象，拍攝萬聖節廣告數次，更加予人貼地和親民的感覺。

想必不少人對羅蘭姐的印象，都是海洋公園的萬聖節廣告。(香港海洋公園Facebook)

不擺架子的前輩級女星4. 黃夏蕙

過往的農曆新年，都可見黃夏蕙的身影，更會悉心打扮成不同生肖，令人每次在過年前，都會期待和注意她的打扮。雖然夏蕙姨去年移居美國，但間中都會設港出席活動。早前她更化身成女超人，為護髮公司派傳單，期間接受傳媒訪問，表示下年會繼續參與上頭炷香，還透露會打扮成小龍女，令人非常期待。