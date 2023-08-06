「麥當勞最高齡女員工」做足23年不言休！盡己所能盼望做到100歲

「職業無分貴賤」只要在自己喜愛的工作尋找到樂趣及滿足感，同樣值得尊敬。日本一名高齡90歲的奶奶在麥當勞擔任清潔工數多年，而且持續了23年，從來沒有請過假，其成為麥當勞最高齡女員工！



根據日本《熊本日日新聞》報導指，一名高齡90歲的奶奶本田民子在日本熊本縣的麥當勞下通分店任職了 23 年的清潔工作，一星期上5天班，工作3小時，奶奶每天早上4點起床上班，23年從未請過假。她表示：「我的目標是工作到100歲！」，其故事即引來熱議。

一名高齡90歲的奶奶本田民子在日本熊本縣的麥當勞下通分店任職了 23 年的清潔工作（Twitter@ESSEweb）

本田民子奶奶過去曾在當地一所私立大學的擔任清潔工，直到67歲退休後，但她不甘如此退下來，希望利用自己的工作技能為社會貢獻所長，豐富自己人生下半場，因此告知女兒自己想繼續工作，女兒便告訴她麥當勞正在徵人，麥當勞下通分店於1999年12月開幕，奶奶在隔年7月入職，一做就工作到現在。

本田民子奶奶過去曾在當地一所私立大學的擔任清潔工（youtube@RKK NEWS DIG 截圖）

奶奶坦言工作帶給她很多快樂，「周圍親切的工作夥伴和顧客的支持，讓我能每天保持活力。我每天上下樓，接觸到各種各樣的人，我認為這對我保持健康有很大的幫助。有一次，我摔倒後被送進醫院，醫生對我說：你是唯一一個90 歲還在工作的人！」

奶奶坦言工作帶給她很多快樂（fb@矢板明夫俱樂部 Yaita Akio）

之後，她又透露身邊不少朋友都紛紛離世，來到麥當勞工作遇到各個不同年齡層的人，對好她而言是一種安慰。她多年來有一個習慣，直到今時今日都未有改變，每天回家後，都會跟佛壇說聲謝謝，「要感謝神佛、家人，也要感謝公司，人的生存是不可能完全不依靠別人的，所以能生活在這麼好的環境中，我每天都很感謝。」讓她一直堅持工作的原動力正是懷有一顆感恩的心。

奶奶坦言工作帶給她很多快樂（Twitter@ESSEweb）

她又透露身邊不少朋友都紛紛離世，來到麥當勞工作遇到各個不同年齡層的人，對好她而言是一種安慰（youtube@RKK NEWS DIG 截圖）

除了工作外，本田民子奶奶空閒時，都會安排自己的生活，令自己的每一天過得充實，「我家裡有個花園，我很喜歡種菜。除此之外，我還喜歡看電視，吸收新的資訊」。奶奶希望自己盡自己所能去完成，「有元氣的秘訣就是積極向前看，未來的目標是繼續工作到100歲」。