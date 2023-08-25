日本商家怒斥外國旅客不禮貌！6大NG行為女生遊日Shopping必知

日本旅遊禁忌｜日本是不少女生出國遊行的首選，當地藥妝店、中古店更加是女生們必逛之選！最近網上流傳一張照片，相中有日本商家在店中貼上大海報，以「對外國顧客的請求」為標題，列出了遊客的「6大不禮貌行為」，各位女生們不妨參考一下，遊日行街購物時避免對商家造成困擾！



Facebook群組「Japan Moments」日前轉發了一張相片，相中是一間日本商店，有日本商家在店舖中貼上了一張大海報，怒斥外國遊客到訪店舖時，有不少不禮貌行為，對當地商家造成困擾。大海報以「對外國顧客的請求」為標題，列出了遊客的6大NG行為，立即看看自己有沒有中招！

有日本商家在店中貼上大海報，以「對外國顧客的請求」為標題，列出了遊客的「6大不禮貌行為」！（Japan Moments＠FB）

遊日旅客NG行為1：把商品放錯貨架

不少女生習慣購物時，都會把想買的商品先放在購物籃中，然後再作篩選，有時甚至到準備結帳的一刻還在「心大心細」，拿了商品最後決定不買當然沒有問題，但緊記要把商品放回本來的貨架上，不要亂放一通！

遊日旅客NG行為2：結帳前已擅自打開包裝

明白大家在入手心頭好時，都急於看看實物，但最好還是付了錢才打開包裝吧！

遊日旅客NG行為3：將食物或飲料帶入店內

很多人旅行時都喜歡去到哪吃到哪，有時更加會隨手有杯飲料，一邊逛街一邊喝，但為避弄污店舖或商品，商家一般都不喜歡客人把食物或飲料帶入店內。

遊客6大NG行為！（《不戀愛的二人》劇照）

遊日旅客NG行為4：在店內隨意亂丟垃圾

相信去過日本的女生們，都深深明白到要在日本找垃圾筒究竟有多困難，在商店內看到有垃圾筒就自自然然急不及待地把手上垃圾丟棄，但原來當地商家會視這為不禮貌行為！

遊日旅客NG行為5：商品沒有損壞卻要求退貨

大部分港人都很習慣衝動買下了商品，感到後悔就把商品拿回店家要求退貨，但大家遊日時就要避免一下這個舉動，考慮清楚再購買比較好。

遊日旅客NG行為6：日本商店大部分員工都不會說英文，請事先準備好你們想買的商品圖片，或努力說日文

遊日不懂日文，溝通成為了很大的困難，如果有心儀商品想購買，建議大家預先準備好商品圖片再問職員，以免發生任何溝通誤會。

日本商店大部分員工都不會說英文，請事先準備好你們想買的商品圖片，或努力說日文！（《我要準時下班》劇照）

除了行街購物要注意以上行為之外，原來日本也有不少打卡禁忌！女生旅行時都少不免這裡拍拍、那裡影影，如果不想打卡打出禍，就立即看看以下遊日打卡禁忌吧！