14歲起被媽媽帶去整容！20年間手術300次 曾多次險死、開醫美診所

【整容】為了美，女生們會努力護膚、學化妝和穿搭打扮，隨著醫學美容進步，開始會有些女生不惜動刀整容，讓自己變得更精緻好看。中國有一位網紅吳曉辰（原名吳飛漫），因亮麗外表、纖瘦身材加上是一位模特兒，所以在網絡上爆紅，其後她更大方公開她動過多次整容手術，總費用高達400萬人民幣。但近日她的近照曝光後，疑似失去往日的精緻有點浮腫，她的過往經歷也被網民再度熱議。



14歲起整容，20年間進行逾300次手術（weibo@吳曉辰Abby）

14歲起整容 20年間進行逾300次手術

中國網紅34歲吳曉辰因擁有精緻亮麗的外表，在網絡上有大批粉絲，再加上她身材高挑纖瘦，同時擁有這些條件也使她成為小有名氣的模特兒。但吳曉辰這些條外在條件很多都不是天生的，她曾在中國訪談節目《和陌生人說話》中分享，她是自14歲起開始接觸整容，20年間她臉上已動過大大小小300多次的手術。她亦透露多次整容手術費累計高達400萬人民幣，稱在臉上：「花了一棟別墅的錢」。

受媽媽影響迷上整容（weibo@吳曉辰Abby）

受媽媽影響迷上整容

據吳曉辰所提到是14歲整容，是必須家長陪同，而她之所以開始整容也是因為受媽媽影響。吳曉辰媽媽原本是運動員，因職業需要，要剪掉長髮也沒法好好打扮自己，所以她媽媽在退役後沉迷於化妝打扮，後來更開始整容。而吳曉辰自幼就看著媽媽變漂亮的過程，加上她後來考上藝術類學校，因外貌普通在學校的眾多漂亮女生中更加的不起眼，讓她決心要變美。

後來吳曉辰在一次意外吸入甲醛中毒，在接受激素治療後導致體重上升10多Kg，被同學們疏離，讓她產生了容貌焦慮。而吳曉辰被媽媽發現情緒低落後，她媽媽決定帶著她去進行抽脂及瘦臉的微整形療程。而吳曉辰也因此感受到整容的便利，開始了整容之路。

變美的背後曾多次險死（weibo@吳曉辰Abby）

變美的背後曾多次險死

吳曉辰在也因整容後的精緻外表，和自身的身材優勢參加了不少模特大賽，取得很好的的成績。但也使她在生活中只要遇到不如意的事，就會歸咎於自己「不夠美」，也是她不斷進行整容的原因。

但變美的背後，是吳曉辰背後曾多次差點死在手術台上（weibo@吳曉辰Abby）

但變美的背後，是吳曉辰曾多次差點死在手術台上，她提到曾在動鼻子手術時出現大出血，打針時因填充物質量太差導致感染、下巴變形，最嚴重一次是她進行面部截骨手術時，因醫生操作不當導致口腔留下4cm的傷口，使她與友人逛街時突然吐血，需再做修復手術。

無懼網民抨擊，開醫美診所（weibo@吳曉辰Abby）

無懼網民抨擊 開醫美診所

吳曉辰這20年來經歷逾300多次的手術，當中有不少手術是為了修復早年的手術，她指早期由於對整容認知不多，進行了不少對身體造成的傷害的手術。在她公開這段長達20年的整容經歷後，在網絡上引來大量批評她整容上癮，但她表示不後悔並自認沉迷於整形。

現在吳曉辰成立了自己的醫美診所，將自己的多年的經驗轉化成事業，但她亦強調不會盲目勸導他人進行整容，反而會勸想進行整容的女生要先想清楚自己有沒有必要做該手術。