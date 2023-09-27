ESTP人格、愛情、事業優缺點　感情追求新鮮感、愛高風險投資創業

ESTP｜MBTI測試分為16型人格，為近年流行的趨勢，當中佔本港比例尾二的「ESTP」（企業家），是位典型的企業家，勇於冒險，善於抓準商機，也擅長推銷和營運。到底ESTP的個性，都有怎樣的優缺點？他們的愛情觀和事業運又如何？以下為大家詳細剖析。



ESTP企業家特質1. 主動出撃

最易辨認ESTP的特徵，便是他們的行動力，思考速度極快，做決定也快，一旦決定便會立即行動。ESTP對實踐有強烈慾望，不喜歡被動等待，而是主動出擊，從而開拓商機。他們善於把握當下機會，能迅速洞悉最佳的市場定位和產品定價，充滿幹勁地把想法變為現實。

ESTP｜樂壇天后Madonna為ESTP的代表人物。(IG@madonna)

ESTP企業家特質2. 追求生活的不穩定

個性大膽冒險的ESTP，喜歡接受各種未知挑戰，而創業更是最大的冒險。他們不怕失敗，擁有強大應變能力，能在多變的環境中靈活應對。即使遇到瓶頸，他們也能快速調整策略，以求在競爭中脫穎而出。

ESTP企業家特質3. 出色交際家

對ESTP而言，社交是易如反掌的事，跟任何人都能打成一片。他們說話爽直幽默，能輕鬆激勵團隊士氣，因此建立出強大的人際網絡，與投資人和合作夥伴建立緊密聯繫。他們出色的溝通技巧，也助其成為卓越的推銷高手。

ESTP｜韓團TXT成員太顯曾在節目中進行MBTI測試，結果為ESTP。(IG@taehyuntxt_official)

ESTP企業家愛情觀：需要新鮮感

在愛情方面，ESTP熱愛自由，追求刺激的愛情。他們注重當下的情感，不喜歡被承諾約束，並會與伴侶保持獨立空間，互相尊重大家的生活方式。他們追求愛情的新鮮和刺激感，與其過平淡無奇的日子，較喜歡與伴侶一起探索新事物，而且若感情減退，他們便會轉而尋找新刺激。

如何追求ESTP？

若然想追求ESTP的話，可以計劃一個有趣的約會行程，如去去刺激的主題樂園及運動比賽，給對方充滿樂趣和驚喜的約會體驗。ESTP亦喜歡魅力和幽默的伴侶，只要展示風趣幽默的一面，偶爾調侃幾句俏皮話，對方便會被你的魅力吸引。

ESTP企業家適合的MBTI人格：

與ESTP同樣熱情、追求刺激的ENFP（競選者），能夠激發對方的熱情，帶來令人興奮的愛情體驗，是非常夾的一對。而ENTP（辯論家）個性聰明，能快速應對及緊隨ESTP的生活節奏，達致感情生活上的一致。

ESTP｜台灣官方Sanrio曾表示，原來Hello Kitty也是ESTP！(IG@hellokitty)

ESTP企業家事業：高風險投資

個性大膽愛冒險的ESTP，喜歡高風險、高回報的投資項目，觀察敏銳，能洞悉市場的熱點和商機，並樂意嘗試新的創業模式。他們同時注重流動現金，視之為實現目標的工具，會確保有足夠的周轉資金，才會考慮新的投資計劃，以控制風險。

ESTP企業家優點：

1. 生活多姿多采

2. 理性實際

3. 觀察力強

4. 強大社交網絡



ESTP企業家缺點：

1. 沒耐性

2. 喜歡高風險

3. 不受控制

