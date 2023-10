Halloween｜海洋公園哈囉喂型仔喪屍爆紅 起底真身曾與MIRROR合作

萬聖節2023/Halloween好去處|又到一年一度扮鬼扮馬的萬聖節!大家準備好如何瘋狂慶祝感受節日氣氛呢?最近海洋公園正舉行哈囉喂全園祭萬聖節活動,除了6大鬼屋及5大猛鬼活動夠驚嚇之外,更有一位靚仔喪屍意外爆紅。有好心網民翻出他真正身份,隨即吸引不少女生買票入園追星!



萬聖節將至,兩大主題樂園亦正舉行Halloween慶祝活動。要數到近期大熱話題之作,非海洋公園「最帥喪屍」莫屬了!事關近日海洋公園在官方Instagram上傳了一則打卡Reels,並盤點本年度最有特色最吸睛的嘩鬼。

本年度「最帥喪屍」 獲網民激讚

(IG@edwin_lcy)

影片中,第一位上鏡的靚仔喪屍一邊比心,一邊對住鏡頭單眼wink,加上其帥氣外表,完全迷倒一眾網民。IG Reels更吸引12萬人點讚,狂吸超過150萬次點擊及觀看次數。除了香港外,來自台灣、日本、韓國及外國等網民以不同語言留言激讚「第一個靚仔」、「有冇第一個男仔IG」、「第一個好Charm」、「點解宜家op啲鬼咁靚仔」、「最初の人好き(我喜歡第一個人)」、「The first guy!? Anyone knows his IG?」等。亦有網友表示靚仔喪屍似韓國男團SEVENTEEN的JUN,相信不少網民都被這位靚仔喪屍電暈。

真身是Dancer 曾與多位明星合作

影片幾經瘋傳後,有熱心網友更幫忙找出這位靚仔喪屍的IG帳戶。原來「最帥喪屍」是香港舞蹈員Edwin,IG上更擁有過萬粉絲。在他的貼文中可見,他的舞台演出經驗極為豐富,曾為衛蘭、MC張天賦、姜濤、柳應廷(Jer)等擔任演唱會舞者;亦有份參演姜濤歌曲《濤》的Dance version MV。

喪屍造型片段爆紅後,Edwin亦有在IG分享多張扮喪屍的靚相,他的朋友更搞笑地留言「鬼咁出名」、「想要第一個男仔IG」等。Edwin近日亦有在IG 更新,表示自己當日(22日)是生日正日,感激朋友們入園力撐之外,亦十分感謝大家的讚美,這份回憶會成為最佳生日禮物。

海洋公園「哈囉喂全園祭2023」詳情:

日間體驗活動日期︰2023年9月15日至10月31日:上午10:00至下午7:00 (公園休園日除外)

日連夜驚嚇體驗活動日期︰2023年10月13至15日、20至23日、27至29日 及31日 上午10:00至下午11:00

活動地點︰香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



