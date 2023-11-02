香港打卡Cafe推介｜精選不同風格咖啡店：日式、露營風、寵物友善

香港打卡Cafe推介｜來到周末或放假日子，總會想約上好友去到悠閑的咖啡店，享用一份美味的早午餐和高質的咖啡，再閒聊一下近來的生活，所以一間環境舒適及餐飲美味的咖啡店就很重要！《01女生》就精選了多間環境優美，餐飲又別具特色的Cafe，讓無論想與好友一起打卡，還是想在鬧市中找個喘喘氣的你，都能找到合適的好去處。



香港打卡Cafe推介1. 日系茶室 nana’s green tea

nana’s green tea是日本人氣茶室，早前正式登陸香港，引起一陣排隊熱潮，不過新店佔地超過1,600平方呎，設有60個座位，相信稍作等候很快就能入座！店內設計以現代茶室美學為基礎，結合傳統日式民家木系建築特色，以灰色為主色調搭配開放式的橫樑，洋溢著日系茶室的侘靜美感，喜歡日式風格的不能錯過！

nana’s green tea提供一系列的茶飲、甜點及和風料理，其中最推薦的打卡美食定必是「抹茶白玉芭菲」、「焙茶生朱古力芭菲」、「抹茶忌廉蛋卷」等，都是不能錯過的美食。除此之外，店家還會推出季節限定新品，近來就有結合和洋風味的「南瓜焙茶芭菲」以及「紫薯牛奶」，為大家帶來最適合冬季的日式餐飲！

香港打卡Cafe推介2. 文青最愛 Vive Cafe

時尚蛋糕精品店Vive Cake Boutique，早前開設全新時尚精品咖啡店VIVE，店內採用夢幻的湖水綠色為主調，由整體設計、桌椅、燈光、小擺設等，都非常精緻，絕對文青打卡熱點！而餐飲亦延續品牌特色，提供經典早餐、輕盈主食、小食、招牌甜點以及各種特飲和咖啡，其中最為推薦的是健康有營的乳酪碗「Granola Bowl」、主食「Uni Mentaiko」等美食，而咖啡方面亦是非常出色，最值得一試的是定必是「手沖咖啡」，會是不定期轉換款式，每一次去都會是充滿驚喜。

香港打卡Cafe推介3. 露營主題風Cafe - GOOCA

特色主題Cafe近年也是備受歡迎！最近新開的露營主題風Cafe「GOOCA」，讓大家在鬧市也能有一個可喘息和盡情放鬆的地方。咖啡店不僅在設計上、餐具、器皿及傢私，都高度還原戶外露營的感覺，在餐飲設計上也是，像是賣相新奇的「冬甩意粉」、健康的自選組合三明治、咖啡等輕便飲食，也是充滿著露營氣氛，最適合周末時約上好友一起感受這份獨特的氛圍。

香港打卡Cafe推介4. 香港首座可可之城 CACAOLAB

如果你是朱古力迷，就絕不能錯過CACAOLAB，樓高三層，是香港首座可可之城。CACAOLAB設有精品級可可製品選購區、開放式烘焙工坊、CACAO Cafe及全港首個可可博物館，可深入了解可可的歷史和文化。而在1樓的簡約風CACAO Cafe，大家可與友人盡情享受可可美食外，其中在眾多朱古力美食中，最推薦它們的特別調製的法國特色甜品-Bon Bon以及Iced Cacao Juice可可汁，都是全港獨有，很值得一試的療癒級美食。

香港打卡Cafe推介5. 澳洲風情 G'DAY CAFE

在香港都能享受到澳洲風情的美食和悠閑，位於西營盤的G'DAY CAFE的策劃人兼主廚，將一系列經典澳洲美食注入新意。除了有由早上到下午6時都會供應的傳統澳洲式早餐外，還有經典海鮮拼盤、澳洲燒烤放題套餐、澳洲青口拼西冷牛扒放題套餐等，都別具澳洲風情。假如是想與朋友品嚐一點輕食、甜品或咖啡，亦有不少選擇，像是列澳洲經典特飲、桂花鮮奶咖啡、三重朱古力蛋糕、季節限定甜品等，都是充滿著驚喜。

此外，如果是想帶上愛寵的話，G'DAY CAFE設有戶外空間，大家可帶同毛孩一起用餐，餐廳還有供Doggy Bowl，是一個很適合與寵物共度美好時光的地點。