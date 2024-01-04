婚展2024｜第43屆婚展會攻略：癲噹x小襪兔人氣登場 婚展限定優惠

婚展2024｜來到新一年，除了要準備好新春賀年禮品，好意頭與喜慶。而對於準備結婚的準新人們，訂婚、影婚照到籌備一個全面婚禮等都要提早準備。想一次過了解婚紗拍攝、婚宴場地、珠寶金飾、餅卡、 回禮等大部分結婚事項，《01女生》為你精選了最新1月的婚展資訊，令你輕鬆收集有用婚禮資訊！



第43屆婚展會攻略！（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網）

1月婚展2024｜重點1. 「癲噹x小襪兔」跳入婚展 超齊全婚禮資訊

為方便大家到場參觀，大會安排了免費穿梭巴士於銅鑼灣、葵芳、荃灣及九龍灣接載參觀人士直達會場。近數屆的婚展會都有相應主題，而今屆則邀請了可愛又活潑的人氣情侶角色：「癲噹」及「小襪兔」到場，場內設有「癲噹x小襪兔」的打卡位置，情侶檔療癒大家。

場內亦分成三大展館，以提供最齊全的結婚資訊、全方位包辦婚禮訂購落單以及一應俱全的婚禮服務、用品，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都有，絕對是準新人搜羅學習的好地方！

1月婚展2024｜重點1. 「癲噹x小襪兔」跳入婚展 超齊全婚禮資訊（FB@Wedding Expo 香港婚慶．博覽網）

1月婚展2024｜重點2. 婚展限定優惠

若果只想對婚禮有初步深入了解的話，到婚展除了可以蒐集婚禮資訊、婚禮貼士：大會舞台上有專家講解夫婦相處之道以及專業婚禮司儀提供的婚禮貼士。另外場內亦有不少驚喜優惠、餅卡禮券，只要購票入場，HKTVmall即送$1電子禮券，能夠以極筍優惠購入：Bottega Moscato 甜白酒 （只限1月6日）、MONTE NEVADO 24個月西班牙白毛豬火腿（只限1月7日）及HKTVmall 英式超市購物優惠禮券！

憑即日於會場內消費超過HK$1,000的發票 (單一發票計)，更可到主辦機構攤位參加抽獎，抽獎獎品包括：嫁喜餅卡、美容護膚品、名貴海味、婚禮洋酒等。另外，於場內以電子消費超過HK$1,000元及完成「我賞你Like」，即有機會獲得$100禮券／餅咭／雪糕券回贈！

1月婚展2024｜重點2. 婚展限定優惠（IG@hkweddingexpo）

1月婚展2024｜重點3. 專屬服務打造福氣

逛好買好後，當然不少得好好寵愛自己！想打造最完美的一面，當然不少得婚前保養，對應自己的膚質對症下藥、急救保養。凡於場內以電子消費超過HK$1,000元及成功完成「我賞你Like」，即有機會享受即場免費AI皮膚分析服務，服務後更會因應各人的膚質而贈送專屬您的護膚產品，

為無瑕美肌做好準備。準備好自己後，婚禮籌備首要事項當然是訂下婚期，雖然2024年的好日子只得百餘，但若能從中挑選到合適的良辰吉日，更能寓意美滿的新開始！不懂良晨吉日的話，就可以借助易晨師傅（香港玄學及身心靈研習社）以「奇門遁甲」，結合八字術數幫助大家精準計算出最適合締結姻緣的日子！

1月婚展2024｜重點3. 專屬服務打造福氣（IG@hkweddingexpo）

第43屆婚展會2024 詳細資料

日期：2024年1月6至7日

時間：中午12時至晚上8時

展覽地點：九龍灣國際展貿中心匯星及展貿廳2&3

入場費：每位港幣$20

