情人節禮物女朋友2025｜$1000內入手！20+人氣浪漫心意禮物提案

【情人節女朋友禮物2025】情人節的步驟漸近,又是時候為自己的另一半準備情人節禮物與情人節驚喜!想入手一份價格合宜,有心思又合乎女友需求的禮物,不妨參考以下的$1000的情人節女朋友送禮好物提案!



女生們經常變換頭髮造型,長期電燙漂染,令頭髮飽受不少傷害,送上護髮、育髮產品亦是個不錯之選。Oribe這套豐盈護髮套裝,禮盒外盒以靈動的蛇紋和各款鮮艷的紅色調,展現出花卉元素與盤長結的融合。內含有強化及豐厚髮幹的洗髮水、不厚重啫喱霜配方的護髮素以及提供抗熱保護的造型噴霧,讓整個洗護步驟都充滿保護。

近年雲朵手袋大受歡迎,不論形狀大小都十分好襯。還在考慮入手什麼手袋的話,不妨考慮來自台灣的人氣手袋品牌ROBINMAY!品牌將Y2K元素融入手袋當中,以珠光尼龍面料配合撞色Meego花花吊飾,加上皺褶外型,令整個手袋充滿活力和青春甜美的氛圍。

皮膚護理絕對是每個女生都重視的一環,要送上不出錯的護理單品,以植物成分為主要成分的Aesop,能夠照顧好不同肌膚的需求。含豐富高濃度維他命成分的澄瑩面部精華素,能夠保濕同時改善肌膚質感,令皮膚加倍透亮。

實在不知道應該送上什麼禮物的話,入手時尚配飾亦是個好選擇。本地品牌FEMANCE,以今季全新推出的Hourglass標誌,打造出旋轉對稱設計的項鍊。長短銀鍊與彷沙漏墜飾互相交織,營造層次的視覺衝擊,如果用上兩條Drip項鍊串連起來,更可作腰鍊使用,輕鬆點綴造型,呈現不羈的多變風格。

提到近期熱門的卡通角色,絕對是收獲男女老幼歡心的Chiikawa(ちいかわ)!除了人氣毛公仔、吊飾外,不如送上可愛又實用的小物。CASETiFY 首次與人氣可愛漫畫《Chiikawa》合作,攜手打造出多款可愛又治癒的日常電子配件,這款2合 1 充電座可以一次充好手機與耳機,讓對方可以在辦工、上學或生活中加加油。

送上香氣產品給女生,可謂暖心又貼心。不單可以為另一半增添生活儀式感,每當她噴灑的時候就會勾起與你的點滴,而且送上的香味代表了你對她的既定形象或想法。而Dolce&Gabbana Beauty 新推出的這款Q by Dolce&Gabbana EDP,西西里檸檬與血橙加上紅櫻桃與雪松木,完美表達了女皇風采,十分合適送給強勢的女生!

女生們愛美,送予能夠留住青春的秘密武器就絕對不會出錯!特別自25歲開始,人體的膠原蛋白就會以每年1%速度流失,隨著膠原蛋白流失,皮膚中的水分和其他組織亦會流失,皮膚就會出現老化;令面上的問題亦隨之增加,例如出現皮膚鬆弛、下垂、出現皺紋等。

市面上有不少膠原蛋白補充品,而ASTALIFT 這款分子細、純度高的10000毫克純骨膠原美肌飲,易被吸收,而且桃子乳酪口味酸甜易入口,每晚一支即可以偷偷美白、抗氧化,令女朋友在不知不覺間變美。若然女朋友有飲用的習慣,大家更可以在 ASTALIFT官網以情人節折扣:買6盒送1盒,買12盒送2盒;買18盒送3盒大手買入!

若然女友剛好是個水瓶座女孩,生日禮物加上情人節禮物,的確花費不貲。若然想擺重心機在其他地方,情人節送上有心思的小禮物就合適不過。CACAOLAB 推出一系列情人節朱古力禮盒,這款 XOXO 朱古力餅乾當中有甜滋滋心形的「OO」士多啤梨朱古力餅乾、濃郁的「XX」抹茶朱古力餅乾,加上以多明尼加可可製成的餅乾,多種層次滋味令人回味無窮。

還在考慮應該送上裝飾攞設或是香氣產品?小朋友才做選擇,只要送上顏值與香氣兼備的MCM 節日珍藏版香水,就一次過滿足所需。節日珍藏版香水用上Stark 背包為藍本,配上猩紅色和金色裝飾的設計,香味與原始經典版相同,詮釋出佳節歡樂、活潑的花木香!

女生穿搭造型當中,必不可少珠寶首飾的位置!適逢情人節,kate spade new york 以迷人甜心為靈感,為Take Heart 一系列貝母珠寶增添浪漫感,這款粉紅貝母愛心加上金色吊墜,優雅又浪漫。

