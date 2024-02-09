8東西扔掉可免把霉運帶至新一年！這樣東西不清恐影響事業、愛情

【斷捨離｜大掃除】去舊迎新，可說是每年的必備家庭活動，大家一齊動手整理家裡每個角落，非常溫馨！除了要做好清潔外，也是把平日堆著已經沒有在用的物品斷捨離的好機會，同時有著將去年霉運送走的意思！台灣清水孟國際塔羅小孟老師，早前在YouTube個人頻道上分享8樣一定扔掉的物品，繼續放在家裡恐會帶來倒楣事。



斷捨離1. 廚房已經壞掉的電器要盡快扔掉（《逃避雖可恥但有用》劇照）

斷捨離1. 廚房已經壞掉的電器

台灣清水孟國際塔羅師小孟老師，分享第一樣要扔掉的物品是廚房已經壞掉的電器，不然會破財。他指廚房是灶神停留的地方，也是家中存放米糧的位置，在古時還未有有錢幣流通時﹐是以物易物的方式進行交易，所以廚房正正是家中的財位。假如廚房有已經壞掉的電器或者用品卻沒有扔掉，會增加這個位置的晦氣，就容易破大財。

斷捨離2. 裂掉玻璃一定要快點扔掉及換上新的（《逃避雖可恥但有用》劇照）

斷捨離2. 裂掉玻璃

第二樣是裂掉的玻璃，一定要快點扔掉及換上新的，不然容易遭遇小人。小孟老師指不少人會因為門窗或時桌面的大玻璃不便宜﹐假如只是裂掉一點點就會選擇不換，但是他建議趁著這次大掃除盡快扔掉，因為可以透視或是看得出來的玻璃，代表在裡面住著的人視力，裂掉的玻璃會容易有識人不清和遭遇小人的危機。

斷捨離3. 不亮的燈

家裡的燈如果不亮也要盡快換上新的，無論人生和視力都不光明。所以如果有燈泡不亮或是壞掉的燈具，要盡快扔掉和換上新的。

斷捨離4. 枯掉的盆栽

枯掉的盆栽要盡快清走，否則事業和愛情都不會開花結果。很多人喜歡綠化環境，平常會買些小盆栽來點綴生活環境，果家裡的盆栽已經很久都沒生長，只剩下枯枝，小孟老師建議盡快扔掉，換上富生命力的盆栽。

斷捨離5.被蟲蛀過的傢具都要盡快維修，假如沒法修理的話要扔掉（《加油吧威基基》劇照）

斷捨離5.被蟲蛀過的傢具

第五樣是被蟲蛀過的木製桌椅或其他傢具，都要盡快維修，假如沒法修理的話要扔掉，要不然有傷筋骨的可能性。小孟老師指木製傢俱代表著人的筋骨，如果被蛀蝕，代表著新的一年筋骨健康會受到很大的影響。

斷捨離6. 魚缸如果沒有魚要保持乾爽

魚缸如果沒有再養魚的話，就不要再放水，最好保持乾爽的狀態﹐以免影響到肺部的建議。因魚缸假如沒有過濾系統，很容易遭遇空氣中的污染物形成污水，不僅會影響人的運勢，也會影響肺部健康。

斷捨離7. 廁所毛巾和馬桶刷

家中廁所的毛巾和馬桶刷，要在新年前盡快換上新的，以免晦氣重。廁所是家中最容易有晦氣滋長的地方，所以毛巾和馬桶刷要每年換新的，尤其是已經發霉狀況的，更該立即扔掉，以免家中積存晦氣影響運勢。

斷捨離8. 發霉衣物要盡快扔掉（《恩珠的房間》劇照）

斷捨離8. 發霉衣物

發霉衣物也要盡快扔掉，這樣才不會走霉運。不少女生喜歡買不同衣物，但時常堆著就忘記或是在濕氣重的時候﹐衣服都容影產生霉味或出現發霉狀況，這樣都是比較難完全清除，小孟老師都建議盡快扔掉，以免將霉運帶到新一年。