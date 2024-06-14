去年本港煙民逾62萬　1.9萬學生曾吸食電子煙　小四至中六佔咁多

政府早前公布短中長期多項控煙措施，包括禁止管有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品、引入完稅煙標籤制度、提高買賣私煙罰則等。統計處最新數據顯示，全港共有超過62萬名煙民，吸煙比率為9.9%。未成年人士方面，約2.2萬名小四至中六學生曾吸煙，另外有6,260名未曾吸食傳統煙的學生曾吸食電子煙。即看本港最新吸煙情況！



統計處6月6日公布2023年香港吸煙情況，全港共錄得超過62萬名吸煙人士（包括59.2萬習慣每日吸煙人士），佔15歲或以上人口約9.9%，其中每日吸食傳統煙的比率為9.1%。與2021年比較，整體吸煙比率下跌0.4個百分點。

另類吸煙產品方面，去年共有1.16萬人每日吸食電子煙，加熱煙則有3,400人，分別佔全港15歲或以上人口約0.18%及0.05%。

此外，統計處同年亦對小四至中六學生進行調查，在2022至2023學年訪問了70間小學及75間中學，當中表示現時有吸食電子煙的學生達3,910人，中學生佔約91%。而加熱煙則有1,270人，中學生佔76%。

至於曾吸食電子煙及加熱煙的學生分別有1.9萬及5,760人，其中約32%曾吸食電子煙的學生過往未曾吸食傳統煙，約13%曾吸食加熱煙的學生過往未曾吸食傳統煙。