特朗普遇刺成全球熱搜　港網民最關注特朗普概念股　仲有生辰八字

【美國總統競選／特朗普／槍擊案】美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時遭槍擊，他右邊臉部受傷，隨即獲護送離場，經治療後已出院。事件震驚全球，「特朗普」一詞亦一躍成為各地網民熱搜字眼，當中本港網民除了重點搜尋事件最新發展、將如何影響美國大選、槍手背景等，還熱搜「股市」、「股票」、「特朗普概念股」、「特朗普八字」等字詞，以下即看特朗普遇刺事件的本地網絡反應。



美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

槍擊事件於美國東部時間7月13日下午6時11分發生，亦即香港時間的7月14日上午6時11分。Google香港搜尋數據顯示，事件傳出初時，「特朗普」搜尋量即見上升，而直至本港時間早上8時至9時，搜尋熱度更飆升至全日高峰，其後特朗普傷勢並無大礙、經治療後已出院等報道刊出後，相關搜尋量便逐漸下降。

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時，現場傳出多響槍聲，他右邊臉部受傷，隨即由特勤人員及警員護送離場。（Reuters）

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事件發生後，各地網民除了關注特朗普傷勢、現場情況、槍手背景外，亦關心事件對美國大選選情影響，包括搜尋拜登及特朗普、民主共和兩黨的最新支持率等。而本港網民最關心的，是特朗普遇刺對股市影響，紛紛熱搜「特朗普股票」、「特朗普股市」、「特朗普概念股」等關鍵字，的確是緊跟市場動態。

據傳媒報道，特朗普概念股成份美股，即特朗普媒體科技集團（DJT）、Phunware（PHUN）、Rumble（RUM）、Remark Holdings（MARK），都成為市場關注焦點。而槍擊發生後，馬斯克（Elon Musk）多番發文評論事件，其所擁有的Tesla（TSLA）同樣受到投資者重點關注。

此外，「特朗普八字」亦登上熱搜榜，原因是有網民發現，本港堪輿學家楊天命師傅早於約一星期前（7月7日）在YouTube直播節目中，已預言特朗普可能會被「暗殺」，令網民大感驚訝，並上網搜尋相關資訊。影片中，楊天命曾表示，若特朗普當選，「有可能俾人暗殺，危險㗎特朗普，因為個八字係危險㗎本身」。

有網民發現，本港堪輿學家楊天命師傅早於一星期前、7月7日YouTube直播節目中，已預言特朗普可能會被「暗殺」。（影片截圖）

楊天命師傅昨日（7月14日）再於節目中回應事件，解釋特朗普八字是丙戍年，甲午月，己未日，「佢係特別格局嚟嘅，好勁，都係驚刑沖」。他又說，特朗普命格忌「未月」，即7月8日至8月7日這段時間，八字中帶「七殺」亦易有「血光之災」。而特朗普於1946年6月14日出生，現年78歲，生肖屬狗，故今年犯太歲。