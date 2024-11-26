訪港內地旅客消費降級　人均花$X,XXX疫後跌三成　更重視觀光打卡

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍早前表示，香港要想方設法加快旅遊業態升級，並提出具體要求，指香港要根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

社會關注本港旅遊業發展，立法會秘書處近日發表新一份《數據透視》（下稱「文件」），回顧本港旅遊業疫後復蘇情況，指出現時訪港旅客人次已恢復至疫情前水平的七成，惟訪港內地旅客把更多時間用於觀光體驗，而非購物。據文件數據顯示，內地旅客「消費降級」情況明顯，上半年他們在港人均消費2,962元，較疫情前下挫近三成。



文件回顧，疫後本港旅遊業自低谷反彈，2023年訪港旅客回升至3,400萬人次，但只達到2018年高峰時期的一半水平。今年首9個月共有3,260萬人次旅客訪港，數字按年反彈40%，惟僅恢復至2018年同期水平的七成。

文件指，雖然訪港旅客數目回升，但至今「對本地零售市場（即本地消費開支與旅客開支總和）的提振作用有限」，又引述數據指出，去年零售業銷售總值反彈16.2%至4.07億港元，僅為2018年數值的84%；而今年首9個月，零售業銷貨價值再轉跌，按年減少8%。

文中分析，訪港旅遊業表現未如理想，除了與港元匯率強勢有關，亦由於訪港旅客旅遊模式改變，包括更熱衷尋找打卡熱點，以及更重視文化體驗帶來的精神滿足等。當中佔整體訪港旅客數目逾七成的內地旅客，「據報不單留港時間較短，他們亦把更多時間用於觀光，而非購物」。數據顯示，2024年上半年內地旅客人均消費於僅2,962元，較2018年4,211元下挫29.7%。

訪港旅客旅遊模式改變，包括更熱衷尋找打卡熱點，以及更重視文化體驗帶來的精神滿足。（資料圖片）

相比之下，來自美洲、歐洲、澳洲及新西蘭等地的長途旅客，今年上半年人均消費額為5,726元 ，較2018年增加19.3%，然而他們佔整體訪港旅客比例僅約7%。

文件續指，旅客消費模式改變，亦拖慢旅遊業復蘇步伐，「香港昔日曾是購物天堂，但過夜旅客的購物開支比例，卻由2018年的51%顯著回落至2023年的46%後，於2024年上半年進一步 下降至41%。」

社會關注如何加快本港旅遊業態升級，以及本港新穎旅遊景點或大型旅遊盛事不足問題。文件引用旅發局調查指，過夜訪港旅客最常到訪十大景點中，多達7個在10年間沒有改變。有見及此，2024年《施政報告》中，已提出成立跨部門「發展旅遊熱點工作組」，小組首次會議已於11月初舉行。