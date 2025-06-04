活期存款利率2025│出糧港元活期存款利率高逾4厘！比較各銀行優惠

【活期存款 / 活期儲蓄 / 優惠】低息時期，定期存款利率一降再降，更會將資金「鎖起」有欠靈活，若想穩陣收息抗通脹，應該怎樣做才好？現時不少銀行都提供高息活期存款優惠，息率隨時高過定期存款，以下為大家比較各大銀行港元活期存款優惠，年利率可高逾4厘！（截至2025年6月3日）



【高息活期】大新銀行：最高4.25厘

存款金額要求：至少1萬港元

高息存款年利率：全新出糧服務客戶選用出糧服務及指定銀行服務，可享最高額外4厘活期存款年利率，連同0.25厘基本活期利率，合計高達4.25厘，每月可獲之額外利息上限為6,000港元。優惠期至2025年9月30日。

【高息活期】創興銀行：最高4.05厘

存款金額要求：1萬至20萬港元

存款年利率優惠：由即日起至2025年6月30日，指定理財戶口全新客戶完成登記並符合指定要求，可享首3個月3.8厘額外港元活期儲蓄存款利率，連同0.25厘基本活期利率，合計高達4.05厘。

【高息活期】花旗銀行：最高2.05厘

存款金額要求：1萬至20萬港元

高息存款年利率：開立指定戶口即享0.55厘年利率，完成任務首30萬港元存款可享額外最多1.995厘年利率，即合計高達2.05厘。

【高息活期】信銀國際：最高1.53厘

存款金額要求：1萬至2,000萬港元

高息存款年利率：由即日起至2025年6月30日，登記大富翁存款並存入合資格存款，可享高達1.28厘額外年利率，合計高達1.53厘。

【高息活期】建行亞洲：最高1.5厘

存款金額要求：1萬至2,000萬港元

高息存款年利率：由2025年5月21日至2025年6月17日，客戶成功開立指定戶口和完成指定登記，並於指定存款開放期內存入資金，可享高達1.5厘港元活期儲蓄存款年利率。

【高息活期】星展銀行：最高1.2厘

存款金額要求：1萬至2,000萬港元

高息存款年利率：開立或晉升至指定理財戶口，​存入並於指定期限維持合資格新資金，可享高達1.2厘港元儲蓄存款年利率。優惠期至2025年6月30日。

【高息活期】渣打銀行：最高1厘

存款金額要求：1萬至2,000萬元

高息存款年利率：由即日起至2025年6月30日，開立指定戶口，由開戶當日至2025年10月2日可享遞進高息港元活期存款年利率，最高1厘。