活期存款利率2026│最新港元活期優惠比併　有銀行高息獎賞達4.5厘

【高息活期 / 活期存款 / 活期儲蓄 / 優惠】環球資產價格波動，加上處於低息時期，到底現時還有哪些穩賺避險的好選擇呢？現時不少銀行都有提供高息活期存款優惠，以下為大家比較各大銀行港元活期存款年利率，即看哪間銀行最抵！

此外，近期有銀行推出「馬拉松」活期存款，遞增高息獎賞年利率可高達4.5厘，而且活動期內可隨時提取存款，利息即時到戶！



富融銀行「息多多」高息活期 遞增高息獎賞達4.5厘

富融銀行Fusion Bank推出「息多多」高息活期存款，提供港元和美元兩款幣種可供選擇，美元遞增高息獎賞年利率高達4.5厘，港元遞增高息獎賞年利率亦高達4厘。不但高於市面上多數定期存款產品，更重要是在活動期內可隨時提取存款，利息即時到戶，不似定存產品般會有罰息等限制，賺取高息之餘亦兼具靈活彈性。立即按此了解詳情！

富融銀行「息多多」活期存款利息獎賞 利息獎賞階段 港元 美元 第一階段 即日至2026年3月31日 2.00% p.a. 3.00% p.a. 第二階段 2026年4月1日至2026年4月30日 2.50% p.a. 3.30% p.a. 第三階段 2026年5月1日至2026年5月31日 4.00% p.a. 4.50% p.a. 註：各階段獎賞期日子包括首尾兩日

馬拉松活期存款零罰息 靈活解鎖每月高息獎賞

例子1：解鎖全部富融銀行「息多多」利息獎賞

客戶只需要在即日至2月28日（包括首尾兩日）期間存入合資格新資金，即可解鎖馬拉松式每月高息獎賞。舉例一名客戶於2026年2月10日存入3萬港元合資格新資金至「息多多」活期存款戶口，並一直維持至2026年6月1日，即可獲得高達4厘高息獎賞。立即按此了解詳情！

富融銀行「息多多」活期存款獎賞例子1：2月10日存入3萬港元並維持至6月1日 存款期/獎賞階段 存取或提取（例子） 利息獎賞 可獲利息獎賞的存款 存款期（即日至2月28日） 存入3萬元* - - 第一階段（即日至3月31日） 維持3萬元 第一階段獎賞✅ 3萬元 第二階段（4月1日至4月30日） 維持3萬元 第二階段獎賞✅ 3萬元 第三階段（5月1日至5月31日） 維持3萬元 第三階段獎賞✅ 3萬元 註：存款期及獎賞階段日期均為2026年期間；*須為合資格新資金

例子2：分階段解鎖富融銀行「息多多」利息獎賞

即使活動期間有需要提前提取部份或全部活期存款，亦可按階段獲得利息獎賞，而且無任何手續費或罰款。例如另一名客戶於即日存入3萬港元，其後於4月1日提取2萬港元，該2萬港元將會以第一階段的獎賞利率結算，利息會於當日存入客戶戶口，真正做到靈活存取零罰息。至於餘下的1萬元存款如維持至2026年6月1日，就可獲得高達4厘的高息獎賞。立即按此了解詳情！

富融銀行「息多多」活期存款獎賞例子2：2月10日存入3萬港元後於4月1日提取2萬港元，並維持1萬港元至6月1日 存款期/獎賞階段 存取或提取（例子） 利息獎賞 可獲利息獎賞的存款 存款期（即日至2月28日） 存入3萬元* - - 第一階段（即日至3月31日） 維持3萬元 第一階段獎賞✅ 3萬元 第二階段（4月1日至4月30日） 提取2萬元（利息即時到賬）並維持1萬元 第二階段獎賞✅ 1萬元 第三階段（5月1日至5月31日） 維持1萬元 第三階段獎賞✅ 1萬元 註：存款期及獎賞階段日期均為2026年期間；*須為合資格新資金

「息多多」高息活期存款活動推廣期由即日起至2026年5月31日止（包括首尾兩日），期內「息多多」活期存款開立數量不設上限，起存額分別為港幣$10,000、美元$1,000。

受條款及細則約束，詳情請參閱官方網站 。

其他銀行港元活期存款：



【港元活期】信銀國際：遞進額外活期存款年利率高達3.38厘

活期存款金額：1萬至2,000萬港元

高息活期存款年利率：由即日起至2026年2月28日，登記MOTION 動感存款並存入合資格存款，可享高達3.38厘的遞進額外年利率。

【港元活期】大新銀行：3厘額外活期存款年利率

活期存款金額：至少1萬港元

高息活期存款年利率：全新出糧服務客戶選用出糧服務及指定銀行服務，可享最高額外3厘活期存款年利率，每月可獲額外利息上限為6,000港元。優惠期至2026年6月30日。

【港元活期】創興銀行：2.8厘額外活期存款年利率

活期存款金額：1萬至20萬港元

存款活期年利率優惠：由即日起至2026年3月31日，客戶新開立指定理財戶口並選用指定服務，可享首3個月2.8厘額外港元活期儲蓄存款利率。

【港元活期】渣打銀行：遞進活期存款年利率高達2.8厘

活期存款金額：1萬至1,000萬元

高息活期存款年利率：由即日起至2026年3月6日，以新資金開立指定戶口，由開戶當日至2026年6月1日可享遞進高息港元活期存款年利率，最高2.8厘。

【港元活期】中國工商銀行（亞洲）：活期存款年利率高達1.88厘

活期存款金額：開立相關子賬戶的最低存款額為10萬港元

高息活期存款年利率：客戶於工銀亞洲手機銀行、網上銀行、或分行開立港元「活期寶」賬戶，並於登記期內存入資金至「活期寶」賬戶，相關港元儲蓄存款可由存入款項的首日起至2026年2月28日可享優惠年利率1.88%。

【港元活期】花旗銀行：活期存款年利率高達1.8厘

活期存款金額：首30萬港元

高息活期存款年利率：開立指定戶口即享0.3厘年利率，完成任務首30萬港元存款可享額外最多1.5厘年利率，即合計高達1.8厘。推廣期由即日起至2026年3月31日。