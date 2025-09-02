瑞銀報告│港人均身家$XXX萬全球第3高　每10人有1個百萬美元富豪

瑞銀發表《全球財富報告2025》，當中估算去年本港人均財富達60.1萬美元（約為471.9萬港元），在統計範圍內的56個市場中排名第3。而本港人口的財富中位數估計為22.2萬美元（約174.3萬港元），意即若財富達到此數值，即已較一半人口富有。

報告推算，去年本港有64.7萬百萬美元富豪，即接近每10個成年人中便有1人是百萬美元富豪。



以平均財富比較，排名榜首的是瑞士，人均財富為68.7萬美元（約539.4萬港元），其次是美國（人均財富62.1萬美元或487.2萬港元）及本港（人均財富60.1萬美元或471.9萬港元）。（註：文中統計僅涵蓋各市場中的成年人口）

瑞銀發表《全球財富報告2025》，當中估算2024年本港人均財富達60.1萬美元（約為471.9萬港元），在統計範圍內的56個市場中排名第3。（資料圖片）

以人口財富中位數比較，前3位分別為盧森堡、澳洲、比利時；香港人口財富中位數為22.2萬美元（約174.3萬港元），排名第4。這個數字可理解為，若一個香港居民的財富達到174.3萬港元，即已較本港一半成年人口富有。

報告估算，2024年美國有逾2,383萬名百萬美元富豪，全球最多，其次是內地（632.7萬名）及法國（289.7萬名）。香港以64.7萬名百萬美元富豪排名第16，人數僅次於台灣的75.9萬人，但多於新加坡的33.1萬人。

報告亦分析各地的貧富懸殊情況，2024年香港堅尼系數為0.63，代表人口的收入差距懸殊，不過本港數值稍低於新加坡的0.7。（註：堅尼系數數值介乎0至1，數值愈大，貧富差距愈大）