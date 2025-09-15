施政報告│本年度首4月赤字$1159億　財政儲備至期末料少於$6000億

《施政報告》將於9月17日發表，政府財政狀況再成焦點。庫務署公布，截至7月底，政府本財政年度首4個月錄1,159億元赤字。當局表示，截至7月份的赤字主要因薪俸稅及利得稅等主要收入大多在財政年度後期收取所致。財政儲備至7月底暫降至5,384億元，預計至本財年年底財政儲備將為5,803億元，相當於約8個月政府開支。

事實上，政府近年多次發債幫補庫房，又從個別基金回撥款項，若扣除發債淨收入，估計至年度底財政儲備只剩餘約4,844億元；若扣除發債淨收入以及回撥款項，估計財政儲備或降至少於3,300億元（註：均只為估算值）。為保持財政可持續性，今年《預算案》已提出多項開源節措施，而社會亦關注《施政報告》中會否有相關着墨。



除了2021/22年度，政府由2019/20年度至2024/25年度6年間，有5個財年都錄得赤字，而且是已計入發債收入的赤字。立法會今年3月一份研究簡報指出，本港過去6年累計財政赤字高達5,529億元，而2025/26年度政府財政赤字預算為670億元。該文件所列數據顯示，若扣除發債所得淨資金，2025/26年度末赤字或達1,629億元。

該文件又提到，近年赤字令本港財政儲備從2019年3月11,710億元高位，大跌45%跌至2025年3月的6,473億元，預計於2026年3月將進一步降至5,803億元。

不過，上述數字其實已經計及發債所得的淨收益。根據預算案，政府本年度發行債券淨收益約959億元（註：已減去年內償還債券的支出），若扣除此項收入，則至本年度底財政儲備只剩餘約4,844億元。

《施政報告》將於9月17日發表，政府財政狀況再成焦點。（資料圖片）

從種子基金、資助大學儲備、未來基金回撥投資回報合計回撥逾千億元

今年預算案提到本年度從部份種子基金和8間資助大學儲備合計回撥約660億元，加上從未來基金回撥投資回報約370億元，即合計至少回撥1,030億元。若然進一步扣除這些款項，則年度末財政儲備或只餘約3,270億元（註：僅為估算參考數值，非正式賬面數值），令大眾關注長遠政府財政承擔能力。

本年度預算案中推出的強化財政整合計劃，預計每年增加約202億港元的政府收入，同時透過節流措施可於未來數年削減約1,134億港元的政府開支，然而上述增收及節流措施合計金額仍不及本地1年逾8,000億元政府開支的四分之一。

而中期預測顯示，政府開支至2029/30年度仍將持續上升，而雖然預測政府收入亦會同時增加，惟仍追不上開支，即未計入發債淨收入的綜合賬目在此期間仍會出現赤字。而計及發行債券淨收入後，要到2028/29年度才會錄得盈餘，財政儲備才會回升，社會關注《施政報告》中會否提及更多開源節流措施。