塔巴打風│最快9pm發8號風球！天文台數據揭歷年8號風球平均掛咁耐

撰文：研數達人
【颱風／天文台／天氣消息／打風／塔巴／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】3號風球現正生效，天文台表示，過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸；按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在星期一早上於香港西南面200公里內掠過；其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強；天文台會考慮在星期日晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

歷年9月風暴到底有多強？歷年9月風暴8號風球懸掛多久？今次又會否更出9號甚至10號風球？

熱帶低氣壓的移動路徑。（天文台截圖）

即睇最新颱風路徑＋風力＋直吹香港機率▼▼▼

暫時塔巴直吹香港機率最高六成。（天文台）

天文台有紀錄以來9月共發出34次8號或以上風球　7次10號風球

根據天文台數據，1946年有紀錄以來於9月曾發出34次8號或以上颱風信號，其中7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。

1953年蘇姍8號或以上風球懸掛超過2天

而歷年9月風暴8號或以上風球維持時間大部份都超過10小時，其中以1953年的強颱風蘇姍懸掛時間最長，足足49小時10分鐘，比超強颱風溫黛及山竹更長。

