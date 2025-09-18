米娜打風│9月風暴特別勁？天文台數據揭掛8號風球多到咁　X次10號

【米娜／颱風／天文台／天氣消息／打風／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】天文台預料，米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台會在星期五早上9時至11時之間改發三號強風信號。天文台又說，按照現時預測路徑，米娜會在星期五稍後至星期六初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數，天文台屆時會視乎米娜強度變化、其烈風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



歷年9月風暴到底有多強？歷年9月風暴8號風球懸掛多久？今次又會否發出9號甚至10號風球？即看天文台歷年數據還原風暴資料。



天文台說，按照現時預測路徑，米娜會在星期五稍後至星期六初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。

即睇最新颱風路徑＋風力＋直吹香港機率▼▼▼

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高六成。（天文台）

天文台有紀錄以來9月共發出35次8號或以上風球 7次10號風球

根據天文台數據，1946年有紀錄以來於9月曾發出35次8號或以上颱風信號，其中7次須懸掛10號或以上風球，分別是1957年強颱風姬羅莉亞、1962年超強颱風溫黛、1964超強颱風露比、1983年超強颱風愛倫、1999年颱風約克、2018年超強颱風山竹，以及2023年超強颱風蘇拉。

1953年蘇姍8號或以上風球懸掛超過2天

而歷年9月風暴8號或以上風球維持時間大部份都超過10小時，其中以1953年的強颱風蘇姍懸掛時間最長，足足49小時10分鐘，比超強颱風溫黛及山竹更長。