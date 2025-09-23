颱風樺加沙│盤點打風傷亡最多非山竹　這1號風球致$17億損失第2多

【樺加沙／颱風／天文台／天氣消息／打風／8號風球／10號風球／打風／熱帶氣旋／山竹2.0】超強颱風樺加沙進一步襲港，天文台已於今日（9月23日周二）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號（8號風球），並會評估今晚較後時間至明日（9月24日周三）初時是否需要改發9號風球或10號風球。

樺沙加被形容是「怪物級」風球，專家估計其破壞力或接近2017年天鴿及2018年山竹，甚至有可能超越前兩者，呼籲大眾做好防風準備。

有說法指9月打風特別勁，除了今次樺沙加外，近年較具破壞力的颱風，包括前述山竹、天鴿，還有2023年蘇拉、1999年約克也在9月吹襲本港。以下回顧多年颱風破壞力，當中傷亡程度最嚴重的並非山竹，而是這個1990年代的10號風球。另有個1號風球竟導致逾17億元經濟損失，僅次於風王山竹！



超強颱風樺加沙襲港情況：



+ 2

+ 11

根據天文台資料，1999年颱風約克導致2死500人受傷，是1960年以來造成最嚴重傷亡的颱風。約克於1999年9月12至17日影響本港，期間天文台發出十號颶風信號，並持續了11小時，是歷來最長紀錄。

造成傷亡人數第2多的是2018年超強颱風山竹，山竹所致破壞對不少人來說仍歷歷在目，包括到處有大樹連根拔起、多處高空墜物及建築物受損、低窪及沿岸地區嚴重水浸等。紀錄顯示，山竹當時造成至少458人受傷。

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼



早年部份曾有颱風導致逾百人死亡，包括1962年溫黛致130死亡、53人失蹤（註：無當年受傷人數資料），1971年露絲導致110人死亡、5人失蹤。

▼1962年 9.1颱風「溫黛」襲港▼



+ 12

兩年前2023年海葵掠過本港，期間本港只需發出一號戒備信號（1號風球），但海葵殘餘低壓槽其後為本港帶來「世紀黑雨」，雨量達641.1毫米打破多項紀錄並引致多區出現嚴重水浸，導致2人死亡、144人受傷。

2023年海葵殘餘相關的低壓槽其後為本港帶來「世紀黑雨」，打破多個雨量紀錄並引致多區出現嚴重水浸。（歐嘉樂攝/資料圖片）

山竹致46億元經濟損失最多

此外，天文台「熱帶氣旋影響數據」中記錄2018年以來部分颱風所致的經濟損失，山竹直接經濟損失估計達45.98億元最多。而1號風球海葵則以17.4億元直接經濟損失位列第2，同年10號風球蘇拉排就以4.8億元直接經濟損失第3。

天文台「熱帶氣旋影響數據」載列1988年以來的熱帶氣旋影響數據，當中傷亡、損失和社會影響數據是基於當時的記錄或新聞報導；而直接經濟損失的估算是基於天文台向政府部門、公共事業機構及其他組織所收集的經濟損失數據、保險索償統計數字，以及相關政府報告所作出，數據並非詳盡無遺，僅供參考。

