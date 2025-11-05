定期存款利率比較2025│滙豐港元定存現金回贈　3個月穩賺3厘

臨近年底，本港銀行紛紛調高定存利率吸納存戶，現時不少中小型銀行和虛擬銀行的港元定存利率均可達3厘至3.1厘，而近日連大行滙豐也加入搶客戰，向指定客戶推出快閃定存現金回贈優惠，連利息計總年利率可高達3厘！以下整合全港20多間銀行11月最新高息定存優惠，並按不同存款金額估算可獲利息金額，即看哪間銀行定存利息最豐厚！（本文比較各銀行3個月定期存款利率，利率資訊更新至2025年11月4日）



臨近年底，本港銀行紛紛調高定存利率吸納存戶。（資料圖片）

香港哪間銀行定存利息高？

港元定期存款利率比較2025（存款期3個月、存款額$5萬）

港元定期存款利率比較2025（存款期3個月、存款額$10萬）

港元定期存款利率比較2025（存款期3個月、存款額$50萬）

港元定期存款利率比較2025（存款期3個月、存款額$100萬）

滙豐銀行3個月定存優惠利率＋現金回贈 = 3%年利率

滙豐銀行推出快閃定存優惠，特選客戶存入新資金開立3個月港元定期存款，可享現金回贈相當於0.7%年利率，再加上現行3個月新資金港元定期存款優惠年利率2.3%，合計相當於3%年利率。滙豐優惠計算方法例子顯示，如客戶以100萬元新資金開立3個月定存，在原本5,979元利息外，可獲1,800元現金回贈，即合計7,597元利息連獎賞。該行會向指定客戶發送邀請通知。