2026年7大旅遊趨勢　逾半Gen Z旅行為交友約會　44%旅客超市覓食

2025年快將結束，你準備好迎接2026年，安排好來年的旅遊行程了嗎？旅遊搜尋網站Skyscanner最近公布《2026年旅遊趨勢報告》，揭示明年7大旅遊趨勢，發現旅客比以往更偏好前往旅行目的地的超市和便利店享用美食，體驗當地生活文化，當中有44%受訪旅客熱衷於超市探索全新食品和飲料。另有多達55%受訪Z世代（Gen Z）考慮或曾經出國旅行，是專門為了結識新朋友去建立友誼或約會，反映旅客更着重深度在地體驗與心靈交流。



Skyscanner於今年6月至7月透過線上市場調查公司OnePoll，對全球2.2萬名旅客進行調查，並整合Reddit、MALIN+GOETZ、AllTrails和Penguin Books等知名品牌和平台的洞察報告，分析2026年將出現7大旅遊趨勢，當中包括「超市尋味」、「跨代旅遊」及「旅途覓情」等。

報告指出，比起預訂餐廳，旅客更偏好前往旅行目的地的超市和便利店享用美食，以經濟實惠又地道的方式，體驗當地人生活文化。

調查顯示，44%受訪旅客熱衷於超市探索全新食品和飲料，36%旅客會花時間尋找帶在地風味的美食，33%人會購買在家鄉買不到的國際品牌。

為了分攤費用和重拾親子時光、創造回憶，跨世代旅行正興起，在過去2年，過半受訪Z世代成年人（51%）曾與父母一起旅行。千禧世代中，22%人曾與子女和父母一起旅行。

除傾向體驗在地生活和家族旅行，調查亦發現，超過3分之1（39%）旅客考慮或曾經出國旅行，是專門為了結識新朋友去建立友誼或約會，Z世代受訪者中多達55%人曾有此想法或舉動。

旅客尋求深度交流，25%受訪者盼望結識不同文化背景的人，18%人想花時間與志趣相投的人相處，17%人想建立有意義的友誼。

在住宿方面，旅客嚮往入住具獨特建築特色的酒店，並比以往更注重住宿體驗，旅客以此作揀選旅行目的地的首要考量，酒店不再只是睡覺的地方，而是成為目的地。

整體受訪者中，45%旅客選擇目的地完全是基於住宿條件，若分開各世代，Z世代佔比最多，高達61%人，嬰兒潮世代則只有26%人。