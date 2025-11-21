1年240萬則網絡美食討論　放題優惠成熱話　3類貴價食材最吸睛

港人喜歡品嚐美食，餐飲話題不時成為網上熱點。網絡數據平台「香港網路溫度計」早前發表《2024/10–2025/9香港餐飲市場網路聲量趨勢》報告，指過去1年香港網絡上與餐飲相關的討論累計超過240萬則，平均每月有約20萬則，當中「優惠」和「放題」相關話題最「吸睛」，包括主題公園門票買1送1、水產放題突發優惠等都能引爆討論，數據還顯示有3類高價值食材成網民爭相討論的焦點！



報告指，「買一送一」、「限時優惠」、「任食放題」等字眼最能吸引網民分享與轉發。回顧過去1年餐飲話題網絡聲量走勢，去年4月、今年3月及9月，3個聲量較高的月份之中，均出現與優惠相關的熱門話題，分別是主題公園門票買1送1及自助餐優惠、KOL贈送機場貴賓室優惠券、水產放題餐應推出限時優惠。

至於最多網民討論的食材則包括生蠔、和牛、海鮮等高價食物，話題主要圍繞這些食材的自助餐與火鍋。

報告分析指出，Facebook是餐飲推廣與優惠的主要討論平台，加上各類美食社團的內容互動，Facebook聲量佔比超過六成，其次為Instagram、YouTube等平台。至於網上討論區則成為意見交流與真實評論的主要空間，而新聞媒體與部落格則在放大焦點與深度解讀上發揮作用。