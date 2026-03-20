伊朗局勢│投資市場表現分化　能源基金今年內賺3成　恒指小幅下跌

伊朗戰火震盪全球投資市場，雖然油價飆升帶動能源板塊上漲，當中布倫特原油基金更一度較年初升超過七成，但作為主要避險資產的黄金升勢卻未如預期，加上各地市場表現分化愈見明顯，令投資者承受更多波動風險，不少人開始將資金投向基金產品，以期透過不同投資組合分散風險和捕捉獲利先機。數據顯示，部份表現較好的能源基金，年初至今回報率可超過三成，大幅跑贏整體市場表現。以下即看熱門能源基金表現比較，以及伊朗局勢影響下油價和黃金近期走勢。



2月28日伊朗戰爭爆發後全球油價隨即飆升，3月初布倫特原油基金已較今年初升超過三成，隨後升勢持續，至3月13日更一度較年初升超過73%，帶動能源板塊向好。另一方面，一直被投資者視為避險資產的黃金，升勢卻未如預期，踏入3月中旬，黃金現貨美元價格對比年初升幅更下調至兩成以下，但累計仍有超過一成升幅。

至於整體股市方面，各地市場分化明顯，例如上證綜合指數由年初至今升近四成，而恒指和標普500指數較年初仍然錄得小幅下跌。

面對市場波動情況，不少人會選擇投資基金，希望透過多元投資組合分散風險和捕捉獲利先機。數據顯示，不少能源行業股票基金近期都表現亮眼，其中施羅德環球能源基金A類股份（美元累積單位）、貝萊德世界能源基金A2類股份（美元）年初至今累積回報均有約三成，大幅領先整體市場表現。