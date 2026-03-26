國泰再加燃油附加費　加幅25%至34%　快運港航大灣區航空加幅一覽

【旅遊／機票／加價／燃油附加費／伊朗／以色列／美國】伊朗戰火觸發全球油價飆升，本地4間航空公司相繼上調燃油附加費，國泰航空（CX）將於4月1日起再度上調燃油附加費，其中短途航班為389元，中程航班725元，長途航班1,560元，兩次調整累計升幅達174%至175%，國泰並表示會每兩周檢視一次燃油附加費。

香港快運（UO）、大灣區航空（HB）均有部份航線加價逾倍，而香港航空（HX）更在約一周內兩度上調燃油附加費！以下即看不同航線燃油附加費加幅比較，以及費用調整生效日期。



國泰航空宣布，將於2026年4月1日起調整客運燃油附加費，短途航班為389元（現為290元，上調99元 ）；中程航班為725元（現為541元，上調184元）；長途航班為1,560元（現為1,164元，上調396元）。

為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，國泰將改為每兩周檢視一次燃油附加費，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。是次增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，我們將再次檢討有關做法。

國泰航空對上一次調整燃油附加費是在3月18日，其中短途航班（往返香港及日本、韓國、東南亞等地點）由142元上調至290元，升幅約104%。中程航班（往返香港及南亞次大陸）由264元上調至541元，升幅105%。長途航班（往返香港及西南太平油地區、北美、歐洲、中東和非洲）由569元上調至1,164元，升幅達105%。往返香港及內地航班的燃油附加費沒有變動，維持在165元。

香港快運同樣由3月18日起調整燃油附加費，除了香港往返內地航段燃油附加費仍維持165元，由香港飛往其他地區的航段均由140元加價至290元，升幅達107%。

香港航空於3月12日、3月18日兩度上調燃油附加費。由香港飛往日本、韓國，以及泰國、馬來西亞、越南等東南亞地區，最新燃油附加費為290元，較加價前的162元上升79%。往返香港和內地的航線，燃油附加費亦由185元上調至190元。

大灣區航空方面，香港往返內地航線燃油附加費維持165元，香港往返其他地區之間（不包括馬爾代夫）的航段則由142元加至290元，升幅90%。