伊朗局勢│本港柴油汽油牌價升約一成　油價全球最貴！3原因捱貴油

伊朗局勢持續緊張，觸發全球油價飆升，本港車用汽油及柴油價格亦水漲船高。消委會油價資訊通數據顯示，對比伊朗戰事爆發前一周，現時無鉛汽油、特級無鉛汽油牌價升幅分別高達9%及12%，柴油牌價亦升約一成。油價上升令一眾車主負擔大增，並再次引發香港油價為何全球最貴的討論。

據油價資訊網站Global Petrol Price統計，本港汽油平均價格為每升31.79元（港元，下同），較全球平均的11.04元大幅高出1.88倍。消委會過往曾發文分析本港油價貴問題，指出本地燃油市場存在「加多減少」、油公司價格高度一致、折扣優惠繁雜等情況，建議檢視政策和提升市場透明度。本文將以圖表整合近年汽油及柴油牌價變動情況，以及各地油價排名及差距。



消委會油價趨勢紀錄顯示，本地5間油公司於3月後均多次上週車用燃油零售牌價。截至3月26日上午，普通無鉛汽油零售牌價劃一為每升31.79元，特級無鉛汽油零售牌價介乎每升31.79至每升33.59元，柴油零售牌價劃一為每升32.57元（註：文中零售牌價均未計及折扣和優惠）。

香港無鉛汽油牌價趨勢（2026年2至3月）

香港特級無鉛汽油牌價趨勢（2026年2至3月）

香港柴油牌價趨勢（2026年2至3月）

伊朗戰爭開始後 本港汽油柴油牌價升約一成

由於牌價按日會有一定變動，因此本文會以一周牌價平均值，比較得出戰事發生前（2月22至28日）以及3月中下旬（3月18至24日）的油價變動：不同油公司的普通無鉛汽油零售牌價升幅介乎7.4%至9.4%，而特級無鉛汽油零售牌價最高升12.1%（有部份油公司價格下調），而柴油零售牌價亦上升約一成。

全球油價排名：香港油價全球最貴

油費上升加重車主負擔，亦再次引起本港油價過貴的討論。Global Petrol Price網站資料顯示，截至3月23日本港汽油平均零售價格為每升31.79元，在統計範圍內170個經濟體中排名第一，較第二位的馬拉維（每升22.4元）高出42%，較全球平均的11.04元大幅高出1.88倍。

香港油價如此貴，油公司曾向消委會解釋這是由兩大原因導致，首先是折扣優惠、保險、地價、差餉、運輸、通脹等運作成本影響定價。此外，由於香港沒有煉油廠，本地出售的車用燃油全為（價格較高的）進口成品油，而非原油。

本港車用燃油市場存在牌價隨原油價格「加多減少」、油公司牌價更高度一致、折扣優惠繁雜等情況。（資料圖片）

3大原因香港油價貴絕全球

消委會2020年發表的《車用燃油價格監察分析》，就指出香港油價冠絕全球，除了油公司所指的兩大原因外，還存在牌價隨原油價格「加多減少」、油公司牌價更高度一致、折扣優惠繁雜等情況：