活躍農地佔比僅18%　本地菜佔市民食用量1.8%　多措施助農業發展

立法會秘書處新一份《數據透視》回顧本港農業發展及支援措施，顯示本港農業用地總面積於2000年至2024年間累計減少31.3%，當中活躍農業用地面積同期更減半至714公頃，活躍農地佔整體農地比例跌至不足兩成，而本地生產的新鮮蔬菜亦只佔市民食用量的1.8%。當局重視農業發展，認為其有助保育本地生態、推動以大自然為本的旅遊及教育活動，並持續向業界提供多方面支援，包括設立農業持續發展基金、推動休耕農地復耕、為農户提供轉型至有機耕作的技術支援等。



2000年至2024年本港農地面積趨勢

文件指，農地總面積自2000年起持續下跌，至2024年降至3,900公頃，累積跌幅達31.3%。當中的活躍農業用地面積同期更是大幅減半至714公頃。活躍農業用地佔整體農業用地的比例由2000年25.2%跌至2024年的18.3%，而活躍農地減少主要由於土地被改劃作商業及住宅開發用途。

本地新鮮蔬菜佔市民食用量的1.8%

文件提及，本港農業規模小，2024年直接僱用4,300人，產值為9.28億港元，佔本地生產總值不足0.1%。而本地生產的新鮮蔬菜及活豬，亦分別只佔市民食用量的1.8%及9.4%。雖然農業規模較其他產業小，但農業仍非常重要，包括有助保育本地生態，從而推動生態旅遊及教育活動等，當局亦一直提供多方面支援，以推動本地農業發展。

本港農地總面積自2000年起持續下跌，至2024年降至3,900公頃，累積跌幅達31.3%。（資料圖片）

多項措施推動本地農業發展

當中，「農業持續發展基金」向推動本地農業現代化及可持續發展的計劃、項目及研究提供資助，另外亦向本地農户直接提供資助金，用於購置耕作工具及物料，提升效率。

為推動休耕農地復耕，漁護署「農地復耕計劃」協助配對有意租地耕種的人士與土地業權人，促成相關租地協議。2020年至2024年間成功個案達122宗，涉及9.4公頃農地。

推動有機耕種方面，漁護署推行「有機耕作支援服務」計劃，向有意轉型至有機耕作的農户提供技術支援，以及資助非牟利機構香港有機資源中心提供獨立有機認證服務。2024年參與計劃的農場數目為384個，獲有機認證的農場數目則為121個。

政府於2023年12月發布《漁農業可持續發展藍圖》，重點措施包括設立農業園、將優質農地劃定為「農業優先區」，以及推動都市農業，以增加可供租用農地供應，措施旨在將蔬菜年產量於15年內提升至現時的4倍，並將活豬和活雞的年產量提高至少10%。