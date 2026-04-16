香港MBTI排名｜I人多過E人　高敏感INFP最多　理性務實ENTJ最稀有

【MBTI香港排名2026】很多人會透過一些外在標籤來了解自己，例如近年大家流行以「I人」或「E人」自居，又或者用「J型」和「P型」來形容自己的做事風格，嘗試透過「貼標籤」來將原本抽象的性格特質變得具體明瞭，而這些分類其實都來自MBTI 16型人格測試。

至於哪一種MBTI性格在香港最常見呢？MBTI測驗網站「16Personalities」統計顯示，接受測試的香港網民中，敏感而又充滿同理心的INFP比例竟然最高，達13.5%；而以務實見稱的ENTJ則最少見，只佔1.9%，而這或與測試工具所吸引人群分布有關，以下即看香港16種MBTI性格特質排名。



MBTI測試主要透過下列4組性格特徵分類，組合得出16型人格，包括：

MBTI測試主要透過4組性格特徵分類，組合得出16型人格。（16Personalities）

MBTI 16型人格：

港人MBTI 4類性格維度分布： I人多於E人

分別比較上述4組性格特徵，16Personalities網站香港地區測試結果（擷取於2026年4月2日）顯示，香港「I人」佔50.4%，稍多於佔49.6%的「E人」；直覺型（N）佔50.3%，同樣稍微多於佔49.7%的觀察型（S）；情感型（F）佔比達57.7%，明顯高於只佔42.6%的理智型（T）；而探索型P人佔52.4%，亦明顯較計劃型J人（47.9%）多。

香港MBTI排名：INFP最多、ENTJ最少

至於比較16種MBTI人格在香港的比例分布，最常見的依次是INFP（13.54%）、ENFP（12.68%）、ISFJ（10.21%），最少見的則有ENTJ（1.94%）、ESTP（2.53%）、INTJ（2.69%）。

第一位的INFP，4個英文字母分別代表內向、直覺、情感和感知，組成起來便成為「調停者」的個性特徵：情感豐富，敏感而有同理心強善於共感他人，能與他人建立深厚且真摯的連結，同時滿懷理想主義，希望能為社會帶來好改變。

香港最常見MBTI人格依次是INFP（13.54%）、ENFP（12.68%）、ISFJ（10.21%）。（資料圖片/Shutterstock）

但這似乎與大家的一般印象有所出入，香港人多予人務實、精明、追求效率的感覺，其實更接近ENTJ「指揮官」或ESTP「企業家」人格，但後兩者恰恰是香港地區測試結果中佔比最少的兩類人格。

統計學參與誤差

事實上，統計學有「參與誤差」（participation bias）概念，意思是某些調查本身會更吸引某一類人群參與，導致結果出現偏差。在MBTI測試中，性格偏重情感（F）、直覺（N）的人，本身就更有興趣了解自己，較傾向參與測試，從而推高他們在樣本中的比例。至於更為務實的ENTJ或ESTP，參與測試的人數本身較少，樣本量亦較少，若分析時沒經過統計學處理，這類偏差便會直接呈現於結果上。